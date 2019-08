FNV opnieuw in actie tegen flexwerk Picnic

Wie bij Picnic boodschappen verzamelt in het distributiecentrum of rondbrengt in een elektrisch busje is meestal niet in dienst van de online supermarkt. Picnic-medewerkers doen hun werk via een uitzendbureau of payrollbedrijf. Daar moet verandering in komen, vindt de FNV. Vandaar dat de vakbond vandaag actievoert bij het hoofdkantoor van het bedrijf.

“Wij vechten voor een vast contract”, zegt Hans (43), die al bijna een jaar via een payrollbedrijf, een soort uitgekleed uitzendbureau, in het distributiecentrum in Utrecht werkt. Hij wijst erop dat het zonder vast contract bijna niet mogelijk is om een woning te kopen of te huren. “En als je een buitenlandse partner hebt, is het lastig om die naar Nederland te halen.”

Ook Anneloes (25), die sinds maart boodschappen rondbrengt voor Picnic in Amsterdam, wil graag een vast contract. “Nu heb ik te weinig zekerheid over mijn inkomen. Het is lastig om in te schatten of ik een reis naar mijn vriend in Canada wel kan betalen.” De Picnic-medewerkers willen niet met hun achternaam in de krant.

Volgens de FNV heeft slechts 10 procent van de Picnic-medewerkers een contract bij het bedrijf. Picnic stelt zelf dat 600 van de 3000 medewerkers een contract van Picnic hebben, oftewel 20 procent. Eerder beloofde Michiel Muller beterschap. De medeoprichter van Picnic zei dat het bedrijf wel degelijk meer contracten zou gaan uitdelen. Tot dusver is daar weinig van terecht gekomen, zegt Marianne Jekkers van de FNV. “Picnic bestaat nu al vier jaar, tijd genoeg om dit op orde te hebben. Van ons hoeft niet iedereen een vast contract te krijgen, maar wel 80 procent.”

Muller zegt dat zijn bedrijf ‘er nog mee bezig is’. Wanneer hij er echt werk van gaat maken, wil hij niet zeggen. “We zijn een jong bedrijf dat hard groeit. We kunnen niet alles tegelijk. Het is erg lastig om contracten op te stellen voor alle verschillende soorten medewerkers die wij hebben. Bovendien willen veel medewerkers helemaal geen vast contract.”

Toneelstukje van het FNV

Of Muller de actievoerders vandaag gaat ontvangen, weet hij nog niet. “Dit is de vierde keer dat de FNV zo’n toneelstukje opvoert. Ze willen niet echt met ons in gesprek, maar doen dit vooral om de vakbond te promoten.”

Overigens heeft Muller een ander probleem dat de FNV aankaartte ondertussen wel grotendeels opgelost. Het zat veel medewerkers in de distributiecentra dwars dat ze niet elke week de uren konden maken die hen waren voorgespiegeld. Muller: “Inmiddels hebben wij de planning zo verbeterd dat medewerkers 95 procent van de uren die ze willen werken ook krijgen.” Picnic-medewerker Hans bevestigt dat. “Voor mensen die overdag werken is het sinds maart niet moeilijk meer om aan je uren te komen.”

De achternamen van de Picnic-medewerkers zijn bekend bij de hoofdredactie.

Flex versus vast Flexwerkers krijgen per uur gemiddeld twee keer zo weinig loon als vaste werknemers. Volgens nieuwe cijfers van het CBS verdienen zij gemiddeld 11,40 euro per uur, tegenover 22,10 voor iemand met een vast contract. Dat komt vooral door loonfactoren als opleidingsniveau en leeftijd. Na het corrigeren daarvan blijft er een veel kleiner verschil over: gemiddeld 7 procent. Bovendien komen de oproepkrachten er met die correctie erbij juist het best vanaf in de vergelijking: ineens ligt hun uurloon nog maar 3 procent onder dat van vaste collega’s met dezelfde leeftijd en opleiding. Uitzendkrachten moeten het na correctie nog altijd met 13 procent minder rondkomen.

