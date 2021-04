FNV: Merendeel werknemers heeft te maken met ongezonde en onveilige werksituaties

Bij veel bedrijven is te weinig aandacht voor de gevaren van het werk. Die conclusie trekt vakbond FNV, aan de hand van een enquête onder 5600 werkenden. Driekwart geeft aan dat de werkgever arbeidsrisico’s niet serieus neemt. Met name werkdruk, fysieke belasting en een onprettig klimaat (te koud, te warm, veel tocht) worden onvoldoende aangepakt door de baas.

De ondervraagden zijn werknemers uit allerlei sectoren waar thuiswerken doorgaans geen optie is. Denk aan de bouw, de zorg, het transport en de industrie. Van alle ondervraagden voelde één op de drie zich het afgelopen jaar ziek door het werk. Van de jongeren geeft één op de vijf aan dat hij of zij afgelopen jaar een ongeluk heeft gehad op het werk, variërend van een lichte beknelling van een vinger tot ernstig letsel.

Door de huidige arbeidsomstandigheden denkt de helft van de ondervraagden het pensioen niet op een gezonde manier te halen. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Ik ben teleurgesteld, maar niet verbaasd. We krijgen al veel langer meldingen van werknemers die klagen over onveilige of ongezonde situaties op het werk en werkgevers die daar niets of weinig aan doen.”

Sneller werken

Dat terwijl werkgevers wettelijk verantwoordelijk zijn voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Jong: “Een verantwoordelijkheid die werkgevers te vaak niet pakken.” Werkgeversorganisaties zoals MKB-Nederland en VNO-NCW zouden ondernemers daarop moeten aanspreken, vindt ze.

Ruim 40 procent van alle respondenten heeft last van werkdruk. Dat geldt vooral voor mensen die een gebrek aan zeggenschap en autonomie ervaren, omdat ze het werktempo niet zelf kunnen regelen, of altijd beschikbaar moeten zijn, stelt FNV. Ook technische innovatie heeft invloed, zoals de opkomst van software om werknemers te monitoren. Mensen moeten hierdoor vaak sneller werken en hun prestaties worden de hele tijd bijgehouden.

Door de flexibele arbeidsmarkt en de platformeconomie durven mensen dit gebrek aan zeggenschap vaak niet goed aan te kaarten, stelt Jong: “Als je ergens werkt op een flexibel contract hou je eerder je mond over dingen dingen die gevaarlijk zijn of misgaan op de werkvloer. Een vast contract geeft de zekerheid die werknemers nodig hebben om risico’s op het werk bespreekbaar te maken.”

Vaker in de zorg

Vrouwen zijn vaker bang dat ze niet op een gezonde manier hun pensioen halen (57 procent) dan mannen (47 procent). Dat komt doordat vrouwen vaker in de zorg werken. Uit de vragenlijst blijkt dat werknemers in de zorg – vaker dan medewerkers in andere sectoren – te maken hebben met werkdruk, emotioneel zwaar werk en ongewenst gedrag op het werk. Maar ook een grote (corona)besmettingskans en lichamelijke belasting tijdens het werken eisen daar hun tol.

Werknemers krijgen dikwijls geen voorlichting over de risico’s die hun werk met zich meebrengt. Bovendien hebben veel werkgevers niet zwart op wit staan hoe personeel met die risico’s moet omgaan. “Ook dat zijn dingen die werkgevers moeten regelen”, zegt Jong. De handhaving op het nakomen van die taken schiet volgens haar echt tekort. “De arbeidsinspectie moet meer mogelijkheden en capaciteit krijgen om werkplekken hierop te inspecteren.”

