Flitskredietaanbieder Ferratum ziet klandizie bij kwetsbare consumenten door crisis

De grootste aanbieder van minileningen in Nederland, Ferratum, verleidt klanten door te benadrukken wat de voordelen zijn van een kortlopende lening tijdens een pandemie. Op de site adviseert het Finse bedrijf klanten met ‘financiële uitdagingen’ een buffer aan te leggen met geld uit meerdere bronnen, zoals ‘een krediet of lening makkelijk beschikbaar te hebben’. De torenhoge kosten van een flitskrediet openbaren zich in de meeste gevallen pas twee weken na afsluiting van de lening.

Het Finse bedrijf is al bijna een decennium een paria in de Nederlandse kredietwereld. Het bedrijf biedt leningen aan met rente en andere kosten tot 317 procent op jaarbasis, en voert gebrekkige kredietchecks uit. Flitskrediet is bij uitstek geschikt voor schuldenaars in acute geldproblemen die nergens anders terecht kunnen.

Moeilijk wegkomen

Heeft Ferratum zo’n klant met financiële problemen eenmaal binnen gehengeld, dan komt hij of zij zeer moeilijk weer weg, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Europees Parlement uit 2018. Bij afbetaling van de lening ontstaat een nieuw financieel probleem, dat alleen kan worden opgelost met een volgende, iets hogere lening. Volgens een eerdere publicatie van de Britse Competition and Markets Authority (CMA) sluit de gemiddelde klant van bedrijven als Ferratum jaarlijks zes flitskredieten af.

“Ik maak me grote zorgen over de schulden die nu worden opgebouwd”, zegt Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht over de coronacrisis. Een buffer opbouwen met krediet vindt Jungmann een raar idee. “Alsof iemand op dieet de hele voorraadkast vol legt met chocola. Als het er eenmaal ligt, gebruik je het sneller. Ook voor dingen waar je anders geen geleend geld voor zou gebruiken.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) probeert de leningen van Ferratum al jaren van de Nederlandse markt te weren. Tot voor kort ontkwam het bedrijf aan de Nederlandse wetgeving door haar krediet in Nederland online aan te bieden vanuit Liverpool, waar de AFM niets te zeggen heeft. Tegenwoordig huist de Nederlandse afdeling onder de naam Saldodipje in Spanje. Op die manier omzeilt Ferratum het Nederlandse maximumtarief van 14 procent rente op jaarbasis.

De vraag is hoe lang die vluchtroute nog stand houdt. Inzet van de financiële waakhond heeft begin dit jaar geleid tot een wetswijziging waardoor buitenlandse online kredietverstrekkers nu onder Nederlands recht vallen. Vermoedelijk biedt dat de AFM voor het eerst mogelijkheden om Ferratums flitskrediet van de markt te weren. Ferratum gaat telefonisch niet in op vragen. Op schriftelijke vragen reageert het bedrijf niet.

