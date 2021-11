Flinke loonsverhoging, maar minder toeslag: bonden worstelen met de nieuwe supermarkt-cao

Toen de lockdownmaatregelen in Nederland op hun strengst waren, kregen ze zowat een publieke heldenstatus: de supermarktmedewerkers. Ze werkten op een van de weinige plekken waar het nog druk mocht zijn. Met alle risico’s en spanningen van dien. Groentemannen, caissières, vakkenvullers en bakkers zorgden er bovendien mede voor dat voedselzekerheid nooit een probleem werd. Ook niet in het onzekere begin van de coronaperiode, toen consumenten massaal aan het hamsteren sloegen.

Sinds die roerige weken benadrukten vakbonden FNV en CNV dat werknemers voor alleen die waardering weinig kopen. Zij vonden de coronahausse aan de kassa een uitgelezen moment om de bescheiden salarissen te verhogen. De supermarkten zelf boerden immers goed: hun omzet lag in 2020 liefst 7 procent hoger dan in 2019, zo becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kan zijn, reageerden de werkgevers, maar de kosten gingen ook omhoog. En sommige supermarkten – bijvoorbeeld die met veel grenstoerisme – hadden het juist door de pandemie erg zwaar.

Zondag niet meer dubbel betaald

Een moeizaam cao-traject van onderhandelingen, acties en nieuwe gesprekken volgde. Nu ligt er, anderhalf jaar nadat de laatste cao verliep, een eindbod van de werkgevers. Met een forse loonsverhoging van 9 procent in drie jaar. Maar ook met een halvering van de zondagstoeslag, die FNV en CNV per se ongemoeid wilden laten.

Supermarktpersoneel kreeg op zondag altijd voor 200 procent betaald, maar dat wordt in het werkgeversvoorstel de komende drie jaar afgebouwd naar 150 procent. Want, zo stellen werkgevers, dat past bij de 24 uurseconomie van 2021. De bonden zien de zondagtoeslag juist als een broodnodig extraatje in een branche waar de salarissen al relatief laag liggen.

Dilemma bij de bonden

Het plaatst de FNV- en CNV-onderhandelaars voor een dilemma. Ze vinden het bod in feite te goed om direct naar de prullenbak te verwijzen, maar ook weer niet goed genoeg om ermee in te stemmen. “Een halvering van de zondagtoeslag vinden we echt een heel moeilijke om te accepteren”, zegt Özcan Colak namens FNV. “Maar met 9 procent kunnen we niet helemaal ontevreden zijn, al gingen we ook daar voor een nóg betere loonsverhoging.”

Die 9 procent klinkt ook wat spectaculairder dan het daadwerkelijk is, stelt Jacqueline Twerda van CNV. “In heel 2020 is er niets bijgekomen, en het afbouwen van de zondagtoeslag kost een medewerker al snel bijna de helft van de 9 procent.” Toch zit er weinig anders op dan de leden te raadplegen. “We hebben maximaal onderhandeld: meer zit er niet in.”

In een sector waar de vakbonden niet heel sterk vertegenwoordigd zijn, ontbreekt het bovendien aan drukmiddelen, constateert ze. “We hebben maandenlang actiegevoerd, maar dat heeft er niet toe geleid dat iemand problemen had om aan zijn boodschappen te komen.”

Onbestemde boodschap voor leden

Beide bonden leggen het voorstel nu aan hun leden voor. En hoewel dat een gebruikelijke stap is in cao-trajecten, is de manier waarop dat nu gebeurt bijzonder. Doorgaans krijgt de achterban een duidelijke richting mee als zij zich uitspreken. Zijn de vakbondsdelegaties positief, dan is sprake van een principeakkoord dat aan de leden wordt voorgelegd. Komen vakbonden en werkgevers er niet uit, dan mogen leden óók over het eindbod stemmen. Maar dan liggen acties of stakingen bij voorbaat al voor de hand.

In dit geval krijgen de leden dus een vrij onbestemde boodschap mee. CNV legt de afspraken ‘neutraal’ voor. Bij FNV is het advies bij een eindbod dat wordt voorgelegd in beginsel negatief, aldus Colak. “Al benadrukken we ook dat er een paar positieve punten zijn.” Als de leden van een van de twee bonden in meerderheid vóór stemmen, zal de nieuwe cao hoogstwaarschijnlijk een feit zijn. De handtekening van één bond is voldoende om de afspraken te bekrachtigen.

Lees ook:

Supermarktmedewerkers voelen zich ondergewaardeerd, en willen structureel meer geld

Supermarktmedewerkers van onder meer Albert Heijn, Jumbo en Lidl vragen hun werkgevers in een ‘brandbrief’ om een structurele loonsverhoging.