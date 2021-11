Flink meer starters in de horecasector, veel webwinkels houden er juist mee op

Het aantal starters in de horeca nam vorige maand met 43 procent toe naar 1012 in vergelijking met vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) in zijn maandelijkse trendrapportage. De stijging is vooral goed te zien bij restaurants en cafetaria’s (892 starters).

Binnen deze branche valt ook de eventcatering op, waaronder veel zelfstandig werkende koks, kelners en barista’s zijn ingeschreven. Door het personeelstekort is er grote vraag naar deze mensen.

Eerder nog sterke groei

In de detailhandel waren juist veel stoppers te zien, aldus de KVK. Het gaat daarbij met name om internetwinkels. In oktober zijn er 1036 webshops gestopt. Hier was eerder tijdens de coronapandemie nog sterke groei te zien. Online winkelen blijft wel, maar niet alle nieuwkomers blijken bestaansrecht te hebben.

Verder merkt de KVK op dat het aantal faillissementen zeer laag blijft. In oktober gingen maar 99 bedrijven failliet, dat is 48 procent lager dan in oktober 2020 en 59 procent minder dan in oktober 2019. Dit heeft vermoedelijk te maken met de regelingen vanuit het kabinet om ondernemers door de crisis te helpen. Inmiddels is de massale coronasteun wel gestopt.

Het totaal aantal bedrijven ligt nu ruim boven de twee miljoen (exact: 2.186.061 bedrijven). Hiervan is 68 procent een zelfstandige zonder personeel. In totaal zijn er 1.163.922 fulltime zzp’ers en 325.063 parttime zzp’ers.

