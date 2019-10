Flexwerker? Dan is de kans klein dat je doorstroomt naar een vaste baan

Het is ondanks de aangetrokken economie bepaald niet makkelijker geworden om een vaste baan te bemachtigen. Vanuit flexpositie althans. Slechts één op de zeven mensen die in 2016 als flexkracht begon, had een jaar later een vaste arbeidsrelatie. Meer dan de helft van al deze uitzendkrachten, oproepkrachten en tijdelijke werknemers zat in 2017 nog in diezelfde situatie.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de mensen die niet langer een flexcontract had, had 14 procent een vast contract, was 5 procent begonnen als zelfstandige en had 28 procent helemaal geen werk meer.

De cijfers lijken veel op die uit 2010. Het voornaamste verschil is dat er toen een jaar later meer mensen zonder werk zaten (33 in plaats van 28 procent). Overigens schaart het CBS zzp’ers hier niet onder flexwerkers.

Koning, keizer, flex-admiraal

In elk geval zitten deze cijfers het kabinet al tijden niet lekker. Vergeleken met omringende landen is Nederland koning, keizer, flex-admiraal. Nergens in Europa groeide de flexibele arbeidsschil de laatste tien jaar zo hard als in Nederland.

Dat steekt omdat vooral toch al kwetsbare mensen in een onzekere arbeidsrelatie zitten. Zo kan het dat liefst 80 tot 90 procent van de ­mensen met een flexibel contract graag een vaste baan wil, zo meldt minister Koolmees van sociale zaken. Ook hij heeft het dan niet over zzp’ers.

Door de nieuwe wet moet flexwerk vaster worden

Vandaar de wet arbeidsmarkt in balans die Koolmees volgend jaar laat ingaan. Die wet kent veel nieuwe maatregelen, maar laat zich samenvatten in één credo: flexwerk moet vaster, en vaste banen moeten flexibeler. Zo mogen werkgevers hun vaste werk­nemers straks makkelijker ontslaan, bijvoorbeeld na een opeenstapeling van klachten die op zichzelf geen reden zijn om iemand de deur te wijzen. Tegelijkertijd moeten werkgevers vanaf januari voor flexkrachten ineens veel meer ww-premie betalen.

Deze week zei uitzendbureau Manpower nog dat ze die hogere premies gewoon zal doorberekenen aan haar klanten. Daardoor zal de prijs van uitzendkrachten in sommige gevallen met 6 tot 7 procent omhooggaan, aldus topman Jeroen Zwinkels tegen het Financieele Dagblad.

Hoeveel ‘vaster’ het arbeidsbestand van deze maatregelen gaat worden, moet natuurlijk nog blijken. Nu al ziet het CBS dat het in de ene sector makkelijker is om van flex naar vast te gaan dan in de andere. Vooral werknemers in het onderwijs, de delfstofwinning en de energiewinning hebben veel kans op een vaste baan. De kans daarop is ook groter voor wie bij een groot bedrijf werkt, in plaats van een klein.

