Flesje Corona? Ondanks de naam doet het Mexicaanse biermerk goede zaken

Een van de eerste grote slachtoffers van de coronapandemie leek geen vliegtuigmaatschappij of poppodium te zijn, maar het bekendste Mexicaanse biermerk. Corona? Het ene moment associëerden mensen het Spaanse woord voor ‘kroon’ met zonnige stranden en frisse flesjes cerveza, het volgende moment met overvolle intensivecareafdelingen.

Eind februari kwam de Amerikaanse nieuwszender CNN met een alarmerende peiling: 38 procent van de Amerikanen zou ‘onder geen omstandigheid’ nog Corona-bier kopen. En dat terwijl het Mexicaanse bier in 2019 tot één van de 100 sterkste merken ter wereld verkozen werd – het enige biermerk naast Heineken en Budweiser. Wist het Mexicaanse biertje deze hete zomer te ontsnappen aan de koortsachtige naamsconnotatie of staat het een rebranding te wachten?

‘Coronita’

Dat laatste leek aan het begin van de crisis voor de hand te liggen. Kranten meldden dat de eigenaren overwogen het bier om te dopen tot ‘Coronita’, de naam die kleinere flesjes Corona nu al dragen. “Dat was een storm in een glas water”, zegt persvoorlichter Wilco Heiwegen nu.

Dat geldt volgens Heiwegen ook voor het nieuws dat eigenaar Gruppo Modelo ‘tijdelijk’ was ‘gestopt’ met het brouwen van Corona-bier op last van de overheid. “Binnen een paar dagen werd alle activiteit weer opgepakt “, zegt Heiwegen. “De impact op leveringen was minimaal.” En die 38 procent van de Amerikanen die geen Corona zou kopen? Uiteindelijk bleek slechts 4 procent van de ondervraagden die het bier normaal graag dronken, er door het virus geen trek meer in te hebben.

Het Mexicaanse biermerk Corona lijdt niet onder zijn eigen naam en wordt in West-Europa nog altijd goed verkocht. Beeld Photo News

Met de (merk)schade valt het volgens Heiwegen ‘reuze mee.’ Vooropgesteld: de coronacrisis is ‘desastreus’ voor de biermarkt, vanwege de restricties in de horeca. Maar in West-Europa is de totale verkoop van Corona in de eerste helft van 2020 ‘zo’n acht á negen procent’ gegroeid ten opzichte van de eerste helft van 2019. Het ‘tropische’ biersegment in supermarkten groeit al jaren. Supermarktketen Jan Linders – meermaals verkozen tot ‘beste biersupermarkt van Nederland’ – zag alle Mexicaanse bieren dit jaar ‘enorm goed’ lopen, Corona ook. “Radlerbier werd minder populair”, zegt inventarismanager Bram Rikken. “Maar de tropische biertjes in doorzichtige flesjes verkopen twee keer zo goed als een jaar eerder.”

Desperados

Het met tequillasmaak en suiker verrijkte Desperados van moederbedrijf Heineken voert die lijst van Mexicaanse bieren aan. Maar een echte concurrent van Corona is dat niet: Desperados is meer een zoete bierfrisdrankmix, terwijl Corona eerder een Mexicaans pilsje is.

Heineken probeerde Corona deze zomer van de troon te stoten met Sol (Spaans voor ‘zon’), het frisse bier dat de brouwgigant tien jaar geleden kocht. In sommige Albert Heijn XL’s stonden deze zomer metershoge reclameopstellingen van Sol, mogelijk in de hoop om van een eventuele Corona-naamsbezoedeling te profiteren. Volgens data van ’s werelds populairste bierapp Untappd werd Sol deze zomer de helft minder gedronken dan Corona, maar Sols marktaandeel groeide wel enkele procenten ten opzichte van 2019.

Corona blijft in trek. Onderzoeksbureau Brand Finance Corona waardeerde het vorige maand zelfs tot meest waardevolle biermerk van 2020. Ondanks de crisis is biermerk Corona, met China als grootste afzetmarkt naast Mexico, naar schatting bijna zeven miljard euro waard.

