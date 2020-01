Fins proefballonnetje: vier dagen per week of maar zes uur per dag werken, voor een voltijdssalaris

Een werkweek van vier dagen, óf voor de gespreide werker: niet acht uur ploeteren per dag, maar slechts zes uur. En dat allemaal tegen een voltijdssalaris. Als minister van transport had Sanna Marin het idee al geopperd. En als kersverse premier van Finland wil Marin nu ook experimenteren met de kortere werkweek als norm voor alle Finnen. Om ze meer ruimte te geven aan hobby’s, culturele evenementen en tijd met familie en vrienden. “Dit kan de volgende stap zijn in ons werkende leven.”

Zie het als een revolutie op de arbeidsmarkt, schreef Marin een paar maanden terug als minister in een bijdrage in de Helsinki Times. “Het terugdringen van de werktijd naar acht uur op een dag was een van de kerndoelen van de sociaal-democratische beweging. Dat doel hebben we alleen maar behaald door vastbeslotenheid.” En ze ging verder: “Het klinkt misschien als een utopie, als ondoenlijk om rond te komen van een 24-urige werkweek. Maar dat dachten mensen jaren geleden ook over de 40-urige werkweek met werkdagen van acht uur.”

Een slecht doordacht plan, reageerde de oppositie. Leeft de SDP wel in de echte wereld?, klonk het over de partij van Marin. Werkdagen van acht uur en weken van veertig uur zijn sinds jaar en dag een goed idee, zei politicus Arto Santonen. Zonder al die uren werk kwam het Finse concurrentievermogen in het geding, meende hij.

Minder stress en meer geld

Marin denkt er toch over na, al is het nog geen officieel beleid. Ze weet al van bedrijven waarvan de productiviteit omhoog ging nadat hun werknemers 24 uur gingen werken. Ze wijst ook op buurland Zweden, dat in de zorg experimenteert met werktijdverkorting. Al met al, zegt Marin, laten die goede resultaten zien dat er alle ruimte is om het voltijdssalaris voor minder werk in de week aan te houden.

Even voor Kerst laaide ook in Nederland de aloude discussie over productiviteit en een langere of juist kortere werkweek op. We moeten toe naar een werkweek van maximaal dertig uur, opperde vakbond CNV. Nederlanders, en dan vooral de vrouwen, moeten juist meer werken, willen we concurrerend blijven met het buitenland, reageerden werkgevers. Ook het CNV wil dat Nederlanders minder gaan werken voor hetzelfde salaris. Niet te betalen, zeggen werkgevers. Maar, zegt de vakbond, jaarlijks zijn we nu 2,8 miljard kwijt aan verzuimkosten door stress. Werken we met z’n allen minder, dan is er minder stress en meer geld over voor een hoger salaris, zo luidt de redenatie van de vakbond.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond niet duidelijk uitgelegd wat het plan precies inhield.

