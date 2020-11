Financiële sector worstelt met brexit: hier lopen banken, accountants en beurshandelaren tegenaan

De financiële sector - banken, verzekeraars, accountants - leveren geen fysieke producten en dus hoef je uit die hoek na 1 januari geen douaneproblemen, handelstekorten en ruzie over visserswateren te verwachten als het Verenigd Koninkrijk straks afvaart. Toch moeten ook deze bedrijven vergunningen regelen, zich aan nieuwe wetten aanpassen of nieuwe vestigingen openen om zichzelf en daarmee de hele economie, een beetje draaiende te houden. Hoe staan ze ervoor? En zal de brexit ze economisch pijn doen?

Banken:

Om na nieuwjaarsdag nog klanten te mogen bedienen in het Verenigd Koninkrijk, moeten Nederlandse banken (en verzekeraars) zich in dat land aanmelden voor een nieuwe tijdelijke regeling. Dat Temporary Permissions Regime geeft hen opnieuw drie jaar het recht tot zaken doen over het Kanaal, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. “Tijdens deze drie jaar doorlopen deze instellingen dan het benodigde vergunningstraject, bijvoorbeeld om er een dochteronderneming of bijkantoor op te richten”, laat een woordvoerder weten. Alle Nederlandse instellingen waarvoor dit relevant is, hebben dit reeds gedaan, zegt DNB. ING, Rabobank en ABN Amro hebben al een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Moet het bankwezen zich nog zorgen maken om grote verliezen vanwege brexit? Dat lijkt mee te vallen. “Op zich verwacht ik dat Nederlandse banken iets minder risico lopen bij een harde brexit dan banken uit andere lidstaten”, zegt Johann Scholtz. Hij is beursanalist bij het Amerikaanse Morningstar en volgt in die rol Europese banken. Nederlandse banken zijn volgens hem iets minder zwaar vertegenwoordigd in Londen met hun zakentak dan (grotere) banken uit Duitsland en Frankrijk. Ze hebben er dus minder grote klanten voor wie ze grote opdrachten afhandelen. En dat betekent dat ze ook minder last zullen hebben van onverwachte dalingen in de wisselkoersen, of andere onrust op de markt waardoor die grote klanten geld verliezen.

Accountants:

Jaarlijks verleent het Verenigd Koninkrijk voor 2,2 miljard euro aan accountantsdiensten aan de EU, en omgekeerd maakt het land voor 1,1 miljard gebruik van Europese accountants. Dat blijkt uit een rapport van de Britse overheid. Wat daaraan verandert na brexit? Voor grote kantoren niet veel, die hebben al vestigingen in het VK en in de rest van Europa. Voor de wat kleine kantoren hangt veel af van de afspraken tussen Brussel en Londen.

De Britse accountantsvereniging Cima maakt het meest zorgen zich om wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen en kwalificaties, zo zei ze enkele weken terug tegen een commissie van de House of Lords (het Hogerhuis). Komen daar geen afspraken over, dan kunnen Britse accountants hier niet zonder meer aan de slag, behalve misschien als zij bij een groot en breed erkend kantoor werken.

Kleinere kantoren in Nederland kunnen hun Britse klanten blijven bedienen via accountantsvereniging SRA, waar zo’n 370 kantoren op aangesloten zitten. Dat staat zelfs los van de uitkomst van de onderhandelingen, laat SRA weten.

De beurs en beleggers:

Beurshandelaren kijken nu gespannen naar de onderhandelingen tussen de Britten en de EU. Want die zijn er op een belangrijk punt nog niet uit: gaat de EU de financiële toezichthouders en vergunningen erkennen uit het Verenigd Koninkrijk, en vice versa? Zo ja, dan verandert er niet veel en kan de beurshandel over de grens praktisch doorgaan zoals nu. Maar zo nee, dan moet er op termijn een hoop geregeld worden, zegt Paul Koster, voorzitter van Vereniging van Effectenbezitters.

“Effectenhandelaren krijgen dan eerst nog een overgangsregime van een paar jaar, maar zullen dan nieuwe vergunningen moeten aanvragen om in Engelse aandelen te handelen. Voor wie in effecten handelt via een Nederlandse grootbank verandert er minder, die banken hebben namelijk al een vestiging in het Verenigd Koninkrijk.” Wat dat met de ‘verkoopbaarheid’ van aandelen doet, met de markt in het algemeen, is volgens Koster nog helemaal onduidelijk.

Sommige bedrijven hebben straks sowieso een probleem, los van die handelsvergunningen. Dat gaat om ondernemingen met een Nederlandse rechtsvorm, zoals een NV, die nu nog op zowel de Amsterdamse als op de Londense beurs genoteerd zijn, maar straks alleen in Londen. Just Eat Takeaway is daar een voorbeeld van, zegt Koster. Volgens hem hebben aandeelhouders minder rechten in zo'n situatie, met name bij overnames en het toezicht daarop.

Komen de Britten ook hierheen?

Inmiddels hebben DNB en Autoriteit Financiële Markten (AFM) samen zo’n veertig brexit-gerelateerde vergunningen afgegeven voor financiële instellingen die zich vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland willen vestigen, zo laat DNB weten. Dat gaat onder meer om banken, verzekeraars, betaalinstellingen en beleggingsondernemingen. Daarnaast hebben Britse banken vaak al vergunningen gekregen in andere lidstaten, zodat ze vanaf daar ook Nederlandse klanten kunnen blijven bedienen.

Ook Scholtz ziet dat Britse banken al enige tijd bezig zijn om vestigingen in de Europese Unie op te zetten. “Vooral in Frankfurt, Parijs en Dublin. In Nederland minder. Dat gaat overigens niet altijd over van oorsprong Engelse banken. Veel Amerikaanse banken hadden namelijk ook een hoofdkantoor in Londen, voor hun Europese klanten. Denk aan Goldman Sachs en JP Morgan.” Ook zij staken het kanaal over. Zelfs met een brexitdeal mogen zij niet alle diensten aan hun Europese vaste-land-klanten aanbieden.

