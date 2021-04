Financiële sector in Londense City krijgt na brexit grotere klap dan voorspeld

Meer dan 440 financiële dienstverleners hebben in reactie op de brexit een deel van hun bedrijfsvoering of personeel naar de EU verplaatst. In waarde uitgedrukt hebben alleen al de banken meer dan 900 miljard pond (ruim 1000 miljard euro) van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie verplaatst. Dat is grofweg 10 procent van de banksysteem van het Verenigd Koninkrijk, stelt de denktank New Financial uit Londen in een nieuw rapport.

De verhuizingen die financiële instellingen in gang hebben gezet, zijn ingrijpender dan eerder voorspeld, schrijven de onderzoekers. Bovendien denken ze dat hun cijfers het daadwerkelijke effect nog onderschatten. Hoewel Londen voorlopig het belangrijkste financiële centrum in Europa zal blijven, verliest de City aan invloed, nu een groter deel van de handel onder Europees toezicht valt.

Dublin de winnaar geworden

In de concurrentiestrijd tussen Europese steden is Dublin de winnaar geworden. De Ierse hoofdstad is goed voor een kwart van de verhuizingen. Parijs komt uit op een vijfde. Ook Luxemburg, Frankfurt en Amsterdam hebben hun positie versterkt. In Amsterdam gaat het om 48 instellingen, waaronder de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock en de Royal Bank of Scotland.

Deze keuze voor een stad heeft in veel gevallen te maken met de daar al bestaande expertise. Fondsbeheerders kozen veelal voor Dublin, banken gaven de voorkeur aan Frankfurt en van de instellingen die voor Amsterdam kozen, houdt twee derde zich bezig met de beurshandel. Dat Amsterdam minder banken heeft aangetrokken, kan ook te maken hebben met de strenge bonusregeling in Nederland.

Opvallend is dat veel financiële instellingen niet voor één hoofdkantoor kiezen, maar hun activiteiten verspreiden. Zo heeft de Bank of Montreal z’n investeringsbank ondergebracht in Dublin en het fondsbeheer in Amsterdam. BlackRock heeft dus voor Amsterdam gekozen als Europese hub, maar is ook gaan uitbreiden in Parijs en Boedapest.

Londen Beeld REUTERS

De klok twintig jaar terug

Zo heeft brexit voor versnippering gezorgd. Dat kan de Europese concurrentiestrijd met andere financiële centra, zoals New York, bemoeilijken. “Deze herverdeling van activiteiten in de EU zet de klok twintig jaar terug”, stellen de onderzoekers.

Al die verhuizingen hebben gevolgen voor minstens 7400 banen. Dit cijfer is gebaseerd op de informatie van zeventig instellingen. Grote investeringsbanken hebben in een nieuwe vestigingsstad al snel 400 tot 500 werknemers nodig. Bij kleine fondsbeheerders kan het om een handvol medewerkers gaan. Met de verplaatsing van de Royal Bank of Scotland naar Amsterdam zijn 150 banen gemoeid.

Onderzoekers Eivind Friis Hamre en William Wright denken dat het effect op de werkgelegenheid in de komende jaren toeneemt. Tot dusver heeft Covid-19 het proces wat afgeremd. Verder zijn lokale toezichthouders in de EU flexibel geweest door financiële bedrijven toe te staan een juridische structuur op te zetten met een minimum aan personeel. Maar de EU kan zich strenger gaan opstellen. “Van belang is ook dat er nieuwe banen komen in de EU, die anders in het VK waren ontstaan.”

Meer activiteiten lekken weg

De financiële sector is niet meegenomen in brexit-handelsdeal die eind december tot stand kwam. Daardoor kunnen er meer activiteiten gaan weglekken van het VK naar de EU. Hoewel er ook Europese instellingen zijn die juist kantoren openen in het Verenigd Koninkrijk, is de uitkomst van het onderzoek volgens New Financial ‘ontnuchterend’ voor Britten.

Lees ook:

Miljoenen EU-burgers blijven in Verenigd Koninkrijk na brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft in totaal 4,3 miljoen burgers van de Europese Unie vanwege de brexit een vaste verblijfsvergunning verleend.