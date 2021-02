Financiële instellingen beleggen met meer risico

Nederlandse financiële instellingen zijn de afgelopen jaren meer risico’s gaan nemen met het beleggen van hun geld. Dat blijkt uit een studie van twee economen van het Centraal Planbureau (CPB) die zij onlangs publiceerden in vakblad ESB. Banken, verzekeraars en beleggingsfondsen stappen steeds meer af van de veilige staatsobligaties. Volgens de economen is dat omdat die vanwege lage rentestanden minder opbrengen.

Economen noemen dat fenomeen ook wel search for yield, ofwel ‘zoektocht naar opbrengst’. Zij waarschuwen voor de gevaren hiervan. Als aandelen steeds duurder worden omdat er veel vraag naar is, kunnen die ook ineens hard dalen zodra ze een beetje aan populariteit verliezen – dan stapt iedereen er immers weer uit. Dat is niet goed voor de financiële stabiliteit: valt één financiële instelling om, dan kan die andere met zich meetrekken. De overheid kan zich dan geroepen voelen zo’n bank om die reden toch overeind te houden met publiek geld. Is het dan handig dat banken en andere financiële instellingen meer risico’s nemen, vragen de auteurs zich af.

Meer risicovolle producten

Dát ze dat doen, blijkt uit een analyse van gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) en EIOPA, de Europese verzekeringswaakhond. Voor elke groep (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsfondsen) wordt zo duidelijk hoe ze hun vermogen de afgelopen twaalf jaar belegd hebben. Vooral verzekeraars en beleggingsfondsen zitten minder in staatsobligaties, en zijn meer in aandelen en andere risicovolle producten gestapt. In mindere mate geldt dat ook voor banken, al is de verschuiving bij hen minder – zij blijven vooral investeren in leningen en hypotheken.

Pensioenfondsen blijken de enige instellingen die méér in staatsleningen zijn gaan beleggen. Volgens de auteurs van het onderzoek komt dat doordat de fondsen daartoe verplicht zijn door de toezichthouder, aangezien hun financiële positie niet al te best was de afgelopen tien jaar.

Toch zoeken ook pensioenfondsen meer risico op. Dat is te zien aan de leningen die zij verstrekken, aan de bedrijfsobligaties die ze kopen. Die zijn te classificeren aan de hand van het risico dat dat geld nooit meer wordt terugbetaald. Uit het onderzoek blijkt dat zij meer zijn gaan lenen aan bedrijven met een lage kredietwaardigheid. Dat betekent dat de fondsen meer rente kunnen vragen. Via deze route zouden pensioenfondsen proberen hun rendementen nog wat overeind te houden met meer risico’s.

Het is al even geleden dat beleggers nog een aardig rendement konden maken door alleen in veilige staatsobligaties te investeren. In de jaren negentig was dat rendement nog 3 á 8 procent, blijkt uit CPB-cijfers.

