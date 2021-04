Festivaldirecteur: ‘Volgend jaar komen we terug, met een ‘big bang’

Festivalorganisatoren kunnen door het garantiefonds van het kabinet beginnen met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Met het geld van dit fonds worden ondernemers gecompenseerd als evenementen in de tweede helft van het jaar vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Toch durven niet alle ondernemers het aan.

Naar verwachting kunnen organisaties vanaf 1 mei een aanvraag doen voor het garantiefonds. Ze krijgen bij annulering 80 procent van de gemaakte kosten terug en ontvangen de rest als lening. Er is 385 miljoen euro voor de regeling gereserveerd. Maar veel festivals komen niet in aanmerking voor het fonds. Een van de criteria is dat het evenement de voorgaande twee jaren een annuleringsverzekering moest hebben. Kleine festivals hebben die vaak niet.

Het probleem bij grotere festivals is dat de gage voor buitenlandse artiesten niet onder het garantiefonds valt. Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF): “Het garantiefonds komt van de Nederlandse belastingbetaler, dat geld ga je dan natuurlijk niet naar het buitenland dragen.”

Geen slap aftreksel

Het North Sea Jazz Festival vindt normaal gesproken in juli plaats, en komt dus in aanmerking voor het garantiefonds, maar kiest toch voor uitstel. “Ik ben er goed chagrijnig van geweest", zegt directeur Jan Willem Luyken. “Maar we kunnen geen North Sea Jazz-waardig programma maken.” Het festival wordt normaliter gehouden in Rotterdam Ahoy en trekt grote internationale artiesten als Erykah Badu, Jamiroquai en Alicia Keys. Organisatoren willen geen slap aftreksel neerzetten, ziet ook VNPF-directeur Schans. “Als zij de kwaliteit die bij hun titel past niet kunnen bieden, doen ze het niet.”

Luyken hield eerder dit jaar een enquête onder zijn publiek met de vraag of er behoefte was aan een alternatieve versie in oktober, met minder Amerikaanse artiesten. Daaruit kwam ‘overweldigend’ naar voren dat ze liever een jaar wachten. Hij hakte de knoop door; de volgende editie komt in juli 2022. “We hielden er rekening mee dat het dit jaar niet door kon gaan”, zegt Luyken. “Dus we hebben minder voorbereidende kosten gemaakt dan vorig jaar.”

Het evenement was voor 2021 uitverkocht. Luyken: “We hebben nog een schuld in te lossen bij het publiek. Dat gaat volgend jaar gebeuren, als we terugkomen met een big bang.”

Festivalzomer wordt festivalnajaar

Er zijn ook festivals die het dit jaar wel aandurven. Wel lijkt de festivalzomer meer een festivalnajaar te worden. Paaspop, DGTL, Awakenings en Zwarte Cross verplaatsen hun editie naar september. Dekmantel vindt voorlopig plaats op de normale datum in augustus. “We hopen dat we over twee weken de exacte regeling weten”, zegt festival director Bert de Rooij, “dan kunnen we beginnen met kosten maken.”

Hij is blij dat de overheid zo goed mogelijk probeert te helpen. Dat is volgens hem in het buitenland wel anders. “Als ik ondernemers in Brazilië spreek, worden die aan hun lot overgelaten. Ook in Spanje en Italië is weinig steun.” Ook als het dit jaar wordt uitgesteld, redt het elektronische muziekfestival het financieel. Dekmantel heeft ook een platenlabel en afgelopen jaar een online festival georganiseerd, alhoewel daar volgens de De Rooij niets aan is verdiend. “We zijn een klein bedrijf met vijf werknemers, dus we hebben niet de luxe om andere inkomstenbronnen aan te boren. Al onze tijd zit in het voorbereiden van de festivals.”

Vanwege de onzekere situatie gaat dat gepaard met tegenslagen. Hij ziet freelancers in de branche met psychische klachten. Zelf trekt hij het nog, alhoewel het soms moeilijk opladen is. “Dan moet je voor de zoveelste keer een begroting aanpassen omdat het garantiefonds onduidelijk is.”

