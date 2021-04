Ferrari elektrisch? Zeker, de nieuwe topman ziet het als ‘enorme kans’

Hoe zou een volledig elektrische Ferrari eigenlijk klinken? Net zo ronkend? Of als een loeiende, vastgelopen laptop? Rare vraag natuurlijk, net of zo’n model er ooit komt.

Nou, wél dus. Topman John Elkann zei vorige week tegen investeerders dat de eerste Ferrari-op-stroom over vier jaar uit de fabriek in het Italiaanse Maranello kan rollen. En je mag erop rekenen, voegde hij eraan toe, dat zijn ontwerpers en ingenieurs daar een huzarenstukje van gaan maken dat aan de wildste dromen voldoet.

Ferrari voelt goed aan dat batterijvervoer steeds normaler wordt. In Europa is het marktaandeel van volledig elektrische auto’s in één jaar met ruim 59 procent gestegen, meldde de Europese branchevereniging van autobouwers Actea vrijdag. En het aandeel van nieuw verkochte hybride auto’s is in dit eerste kwartaal van 2021 zelfs bijna verdubbeld, vergeleken met het begin van 2020. Overheidssubsidies stimuleerden de aankoop, schrijft Actea, vooral in Duitsland en in Italië.

Het is natuurlijk nog maar de vraag hoeveel een luxe merk als Ferrari gaat profiteren van dat snel toenemende enthousiasme onder ‘de gewone consument’. Grote kans dat die zich verslikt in de showroom-koffie bij het horen van de prijs – al is die prijs nu nog niet bekend.

Overigens leek het er afgelopen najaar nog op dat Ferrari nooit volledig elektrisch zou gaan. De toenmalige topman Louis Camilleri zei toen in een gesprek met de pers dat hij dat niet zag gebeuren, op dat moment niet en later ook niet. Maar de nieuw aangetreden Elkann heeft er juist vertrouwen in: elektrisch rijden ziet hij als een ‘enorme kans’ om ook nieuwe, milieubewuste generaties aan zijn merk te binden.

