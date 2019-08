Ferdinand Piëch (1937- 2019): de man die Volkswagen groot maakte

Autolegende Ferdinand Piëch leidde de Volkswagen Groep uit het dal naar de top. Met zijn obsessie voor snelheid en technologie blies hij alle merken nieuw leven in.

Een rasechte grootindustrieel met een historische staat van dienst. Ook wel: De man die de Volkswagen Groep grootmaakte. Ferdinand Piëch, tot en met 2015 topbestuurder van het Volkswagen-concern, is zondagavond overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd tegenover de Duitse krant Handelsblatt.

Daarmee neemt de automobielbranche afscheid van een van de meest invloedrijke topmannen die de industrie ooit mocht verwelkomen. “Hij hoort echt in het rijtje Walter Owen Bentley, Enzo Ferrari, Gottlieb Daimler, Henry Ford en andere grote constructeurs”, zegt Ton Roks, voormalig hoofdredacteur van autoblad AutoVisie en tegenwoordig eindverantwoordelijk bij automagazine Octane (‘Brandstof voor autoliefhebbers’). Piëch leidde de auto­fabrikant uit Wolfsburg in een kwart eeuw tijd naar een vaste plek in de top-3 van grootste autobouwers ter wereld. Daar wisselt het bedrijf nu voortdurend stuivertje met Toyota en de Renault-Nissan Groep – alle drie bouwen ze ruim 10 miljoen ­auto’s per jaar. Dat was wel anders toen Piëch in 1993 CEO van Volkswagen werd. Het bedrijf draaide verlies, de toekomst zag er beroerd uit.

Piëch haalde fors de bezem door de VW-directie, bracht de kosten omlaag door kortere werkweken in te voeren voor de fabrieksmedewerkers en hervormde de productlijn grondig. Zo kwam hij op het idee om meerdere modellen op hetzelfde onderstel te bouwen. Inmiddels is dat gebruikelijk.

Mede dankzij Piëch konden de andere merken uit de Volkswagen Groep, zoals Audi, Seat, Skoda, Porsche en zelfs Bentley, profiteren van veel makkelijker, massaler en goedkoper geproduceerde modellen. Van Audi, aanvankelijk een kleurloos automerk met slaapverwekkende modellen, maakte Piëch een kwaliteitsmerk uit het premium-segment, waarin ook BMW en Mercedes zich ophouden.

‘Hij was geobsedeerd door snelheid’

Ferdinand Piëch (Wenen, 1937) was de kleinzoon van Ferdinand Porsche. De families Piëch en Porsche hebben een meerderheidsbelang in de Volkswagen Groep via hun familieholding, Porsche SE.

De overleden topman was dol op autosport en techniek, weet Roks: “Hij was geobsedeerd door snelheid en blies Bugatti nieuw leven in. Ik trof Piëch een keer op een diner aan de vooravond van de autosalon van Genève en ik herinner me nog dat hij toen van tafel opstond, de aandacht vroeg en aankondigde dat er een auto zou komen met meer dan 1000 pk. En dat gebeurde dan ook. Piëch was in de autowereld een man met veel aanzien. Hij had een strenge, bijna militaire uitstraling. Echt de baas.”

Dat liet hij graag blijken door er regelmatig dingen doorheen te duwen. In zijn autobiografie schreef hij: “Mijn verlangen naar harmonie is beperkt.”

In 2015 stapte Piëch op als toezichthoudend voorzitter bij Volkswagen na een machtsconflict rond toenmalig topman Martin Winterkorn. Dat had vrijwel zeker te maken met het dieselschandaal bij de autofabrikant, dat een paar maanden later aan het licht kwam. De Volkswagen Groep moest in die zaak voor zo’n 30 miljard euro boeten omdat het zijn TDI-motoren voorzag van software die de uitstoot verdoezelde. Of Piëch van het sjoemelen wist, betwijfelt Roks: “Ik denk dat het achter zijn rug om is gebeurd.”

Ferdinand Piëch stierf in een ziekenhuis in Beieren. Hij werd 82 jaar en had 12 kinderen bij vier vrouwen.

Lees ook:

Volkswagen begint de elektrische revolutie in Trabantstad Zwickau.

In Zwickau maakt Volkswagen zijn eerste grote fabriek klaar voor de productie van elektrische auto’s. Een mega-investering die nog maar het begin is van de elektrische revolutie.