Familiebedrijf Carl Siegert bakt zich door de coronacrisis heen met kerststollen

Als een oorlog zonder bommen. Zo beschrijft Carl Siegert (1965) de coronacrisis. Het ambachtelijke bakkersbedrijf uit Harmelen hoopte met klanten uit diverse hoeken, zoals KLM, De Bijenkorf en de horeca, het bedrijfsrisico aardig verdeeld te hebben. Maar Covid-19 doet niet aan risicospreiding en dus werd bakkerij Carl Siegert (sinds 1891) zwaar getroffen.

Weg was ineens de afname door de cateraars, hotels en restaurants. “Wij zagen onze omzet flink in elkaar duvelen. Dat heeft ons tot nu toe enkele miljoenen omzet gekost. In de zomer leefde het wel even op, maar nu zie je de horeca overal weer wegkwijnen”, zegt Siegert, eigenaar van het familiebedrijf en al van de zesde generatie bakkers en molenaars.

Biologische broodspecialiteiten

De hofleverancier richt zich met vriesvers brood op het midden- en hogere segment van de horeca en is gespecialiseerd in ambachtelijke biologische broodspecialiteiten. Aan kadetjes doen ze niet in Harmelen. Het zijn molensteenbreekbroden die daar uit de oven komen: Zonnegloren bruin, Waallander desem, Bonckelaer wit. Dat werk. Siegert: “Wij zijn in 1996 met biologisch bakken begonnen. Inmiddels is 90 procent van de omzet bio. Respect voor onze planeet is voor ons vanzelfsprekend. Met bijna duizend zonnepanelen op ons dak voorzien we in circa 35 procent van onze eigen energiebehoefte.”

Maar zelfs met al dat moois win je de oorlog zonder bommen niet. Om de extra donkere dagen van 2020 door te komen, werken de bakkers nu aan het kneden en bakken van kerststollen. Puur handwerk is dat. De stollen zijn bereid met roomboter en zitten vol rozijnen, noten, vijgen en amandelspijs. Duizenden zijn er al besteld, vertelt Siegert. Mede door de kerststollen draait het bedrijf nu op zo'n 25 procent van de normale capaciteit, schat hij in.

‘Een aantal contracten is niet verlengd’

Met de NOW-steun uit de staatspot hoopt de meesterbakker zoveel mogelijk van zijn mensen te kunnen behouden. Niet iedereen van de oorspronkelijke 37 medewerkers kon door de crisis binnenboord blijven. “Een aantal contracten is niet verlengd. Dat kun je nog zo graag willen maar op een gegeven moment hangt er dan een plank aan de gevel met daarop ‘te koop’. Zover is het gelukkig nog niet gekomen. Ik wil onze vakmensen echt behouden, zij zijn onze ruggengraat.”

Ach, en je moet maar zo denken, zegt Siegert, de bakkerij heeft de afgelopen jaren zoveel crises overleefd, het kan toch niet zo zijn dat dit virus het bedrijf fataal wordt. Dat nooit. Nimmer in zijn rijke historie was er iets anders belangrijker dan het voortbestaan van de onderneming. “Ik heb in mijn leven twee keer ruzie gehad met mijn vader. Eén keer toen ik een huis kocht en één keer toen ik een auto kocht. De zaak gaat altijd voor.”

