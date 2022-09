Faillissementsgolf blijft nog altijd uit, maar daar komt dit najaar wellicht verandering in

Hoe vaak is hij sinds het begin van de coronacrisis niet voorspeld? Heel vaak. Toch is er tot op de dag van vandaag nog geen faillissementsgolf over het land gerold. Zelfs niet nu bedrijven al maanden geen gebruik meer kunnen maken van de meeste steunmaatregelen die hen tijdens de coronacrisis van een ondergang moesten redden.

Er ging in augustus precies één bedrijf meer over de kop dan in juli, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Met 147 failliete bedrijven lag het aantal vorige maand nog altijd veel lager dan in de jaren vóór corona. “Het is een onnatuurlijk laag aantal”, zegt macro-econoom Marcel Klok van ING daarover.

In 2019 schommelde het maandelijkse aantal faillissementen zo rond de 300. Tijdens de coronacrisis is dat gedaald tot de helft daarvan, doordat bedrijven gered werden die anders kopje onder waren gegaan. En op dat lage niveau is het blijven hangen.

Lange juridische procedure

Voor de economie is dat niet heel gezond, zegt Klok. “Een deel van deze bedrijven is niet erg productief, maar houdt wel personeel vast. Terwijl daar nu overal zo’n grote vraag naar is. Het zou voor de economische groei beter zijn als die werknemers naar bedrijven kunnen die wél levensvatbaar zijn.”

Als verklaring voor het uitblijven van faillissementen wijst Klok naar de lange juridische procedure die daaraan voorafgaat. “Je bent soms zo een half jaar of een jaar verder. We kijken nu dus eigenlijk naar de periode van vóór afgelopen maart, toen er nog wél coronasteun was.”

Bovendien is een van de belangrijkste steunmaatregelen, het uitstel van belastingbetalingen tijdens corona, nog altijd van kracht. Vanaf volgende maand echter niet meer. Dan moeten ondernemers hun achterstallige schuld aan de fiscus gaan aflossen. Zij krijgen daar in principe vijf jaar de tijd voor. Klok verwacht dat dat wel tot meer bankroeten gaat leiden.

Gevoelig voor de zorgen

In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot belastinguitstel, waardoor een totale betalingsachterstand van 47 miljard euro was ontstaan. Op dit moment is 28 miljard daarvan al vrijwillig terugbetaald, maar 19 miljard dus nog niet. Dit voorjaar schatte het kabinet dat 30 procent van de oorspronkelijke 47 miljard nooit terugbetaald gaat worden, omdat sommige bedrijven dat simpelweg niet trekken.

Ondernemingsverenigingen als VNO-NCW, MKB-Nederland en ONL maken zich daar zorgen over. Zij stellen dat veel bedrijven al in zwaar weer zitten door de hoge kosten die zij moeten maken, bijvoorbeeld voor gas en elektriciteit. Ook lijkt er een lichte recessie aan te komen, waardoor consumenten minder zullen uitgeven.

Staatssecretaris Marnix van Rij (fiscaliteit) blijkt gevoelig voor die zorgen, die ook via twee Kamermoties op zijn bureau belandden. Een deel van de ondernemers kan daarom nu twee jaar extra respijt krijgen, zo meldde hij afgelopen vrijdag.

Gestopt met voorspellingen

Om daarvoor in aanmerking te komen moeten zij enerzijds aantonen dat zij levensvatbaar zijn, maar er tegelijkertijd financieel wel slecht voorstaan en minimaal 10.000 euro schuld hebben bij de Belastingdienst.

Gaat zulk uitstel ook weer tot uitstel van een golf aan faillissementen leiden? Edwin van Wijngaarden, partner bij belasting- en accountantskantoor PwC Netherlands, zegt inmiddels te zijn gestopt met het doen van voorspellingen daarover. “Maar het voelt niet goed de laatste tijd”, zegt hij over het economische tij waarin bedrijven nu verkeren.

Zo krijgt Van Wijngaarden de laatste tijd meer vragen van ondernemers over hoe zij hun schulden kunnen herstructureren. Om een faillissement te voorkomen gaan zij dan met schuldeisers om tafel om gedeeltelijke kwijtschelding af te spreken.

Wat daar overigens nog wel bij kan helpen is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa), die vorig jaar is ingegaan. Daarmee kan een schuldeiser die als enige niet mee wil werken aan gedeeltelijke kwijtschelding van schuld, daar door een rechter toch toe gedwongen worden.

Lees ook:

Experts verwachten voor volgend jaar piek aan faillissementen

De uitgestelde inning van belastingen kan alsnog veel bedrijven de kop gaan kosten.