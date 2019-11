Facebook wil graag van u weten wat u zoal koopt

Nu het nog de vraag is of Facebook de digitale munt Libra mag introduceren, begint het socialemediaplatform wel met een andere betaaldienst. Met Facebook Pay kunnen gebruikers rechtstreeks geld overboeken binnen de vier sociale media van het Amerikaanse bedrijf: Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram.

De nieuwe betaalfunctie is sinds deze week te gebruiken in de VS binnen Facebook en Messenger. Whats­App en Instagram volgen spoedig, maar het is onbekend wanneer. Op welk moment Facebook Pay in Europa beschikbaar komt, is ook nog onduidelijk.

Facebook Pay vertoont veel gelijkenissen met het betalen via mobiel bankieren. Zo moet de betaaldienst in de sociale media worden verbonden aan een bestaande betaalpas of creditcard. Wie bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt, kan vervolgens binnen die app op de nieuwe optie ‘betalen’ klikken en het bedrag invoeren. De betaling kan worden verzonden met het invoeren van een zelfgekozen driecijferig nummer. Met Facebook Pay zou het geld iets sneller worden overgemaakt dan met andere apps.

Het bedrijf mag gebruikers vragen om inzage in andere betaalgegevens

“Facebook krijgt nu eindelijk toegang tot betaaldata van de eigen gebruikers. Daar valt enorm veel geld mee te verdienen”, zegt Teunis Brosens, econoom en specialist digitale munten bij ING. Hij vindt het logisch dat een sociaal platform ook een betaaldienst aanbiedt. Een platform dat weet waaraan gebruikers geld uitgeven, kan een flinke bonus ophalen bij zijn adverteerders.

“Het is leuk om als bedrijf het gedrag van je gebruikers op sociale media aan de adverteerders te kunnen laten zien, zoals welke personen en bedrijven op veel likes en volgers kunnen rekenen. Nog veel interessanter zijn harde cijfers over waar het geld daadwerkelijk heen gaat”, zegt Brosens. Zo plaatst Facebook op termijn vermoedelijk nog meer en specifiekere reclames op de pagina’s die gebruikers onder ogen krijgen.

Facebook krijgt logischerwijs inzicht in betalingen die met het eigen systeem worden verricht. Volgens nieuwe Europese betaalrichtlijnen kan het Amerikaanse bedrijf ook toestemming aan gebruikers vragen voor inzage in andere betaalgegevens, zoals bankrekeningen, aldus Brosens. “Je kunt dat verzoek natuurlijk ook af­wijzen.”

Het is vooral de vraag of gebruikers van Instagram en WhatsApp hun ­financiële transacties wel toevertrouwen aan Facebook, zegt Brosens. Het bedrijf kwam eerder in opspraak vanwege gebrekkige privacybescherming van informatie op de site.

Zuckerberg loopt met Facebook Pay achter de feiten aan

Daarnaast zijn er al veel digitale ­betaaldiensten, zoals Google Pay, ­Apple Pay of de app Tikkie, die via WhatsApp is te gebruiken. Wat voegt Facebook Pay eigenlijk toe? Brosens: “Facebook wil zoveel mogelijk functies aanbieden om gebruikers langer op de eigen kanalen te houden”.

Hij ziet ook dat Facebook behoorlijk achterloopt op vergelijkbare ­Chinese en Japanse platforms, zoals WeChat dat een combinatie is van ­Facebook, Twitter en WhatsApp. Het Chinese platform is handen van de techgigant Tencent. Geld overboeken via WeChat is al jarenlang gebruikelijk in China. De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, wil koste wat kost mee met het Chinese bedrijf, zegt Brosens.

Met het plan voor een nieuwe digitale munt, de Libra, komt Facebook wel met iets nieuws. De waarde van deze munteenheid zou moeten worden gekoppeld aan de waarde van verschillende valuta, zoals de euro, dollar en yen. Het is echter onzeker of Facebook toestemming krijgt van centrale banken om de Libra op te zetten. “Zuckerberg wil China met de Libra een keer een stap voor zijn; met Facebook Pay loopt hij eigenlijk achter de feiten aan”, zeg Brosens.

