Facebook verdedigt zijn munt in het hol van de leeuw

In het hol van de leeuw spraken vertegenwoordigers van Libra, de digitale munt die Facebook wil introduceren, maandag voor het eerst met de top van de monetaire wereld. De Libra-delegatie had tijdens het overleg met 26 centrale banken bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) in het Zwitserse Basel veel uit te leggen. De centrale banken zijn de digitale munt liever kwijt dan rijk.

In juni kondigde Facebook aan met een coalitie van partners als Visa, Mastercard (creditcards) en PayPal (online betalingen) een digitale munt te willen introduceren. Door deze Libra te koppelen aan de koersen van euro, dollar en yen moet die volgens de oprichters een stabiel betaalmiddel kunnen worden. Over een jaar zou die wereldwijd als betaalmiddel moeten fungeren.

Ook voor mensen zonder bankrekening

De Libra is volgens Facebook ook bedoeld om mensen zonder bankrekening in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden de kans te geven geld te ontvangen en over te maken. Omdat het hoofdkantoor van Libra gevestigd is in Genève, zal de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten, Finma, een vergunning moeten verlenen en toezicht houden.

In Zwitserland moesten Libra-vertegenwoordigers de plannen eerst verantwoorden aan onder meer de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve en de Bank of England. De top stond onder leiding van Benoît Coeuré, directielid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zei recent nog dat de lat voor wettelijke toetreding van Libra als betaalmiddel in de Europese Unie hoog ligt. De vrees is dat de Libra het beleid van de centrale banken ondermijnt en zorgt voor een instabiel monetair systeem.

Financiering van terrorisme

De sceptische houding van Coeuré is nog mild vergeleken met de kritiek van enkele anderen. Zo waarschuwde onder meer de Amerikaanse minister van financiën ruim een maand geleden dat de Libra gebruikt kan worden voor illegale activiteiten zoals witwassen en de financiering van terrorisme en mensenhandel. Zijn Franse collega Le Maire noemde de digitale munt gisterochtend nog een gevaar voor de EU. Eigenlijk ligt Libra vanaf dag één al zwaar onder vuur.

Overigens is niet iedereen tegen een digitale munt. Maar onder meer Mark Carney, topman van de Bank of England, ziet liever dat centrale banken zelf een digitale munt ontwikkelen die kan concurreren met bestaande valuta, in plaats van een commerciële partij als Facebook.

“Ik denk dat er meer weerstand is dan waar Facebook op had gerekend”, zegt Teunis Brosens, econoom en specialist digitale munten bij ING. Hij kan zich de bezorgdheid van centrale banken goed voorstellen, omdat Libra ‘heel groot’ dreigt te worden. Facebook telt immers 2,4 miljard gebruikers. “Straks wordt er in Europa misschien wel salaris uitgekeerd in Libra. Maar als de ECB iets doet, zal de waarde van de Libra daar minder gevoelig voor zijn, want die is ook aan andere valuta dan de euro gekoppeld. Logisch dat de ECB op de rem trapt.”

Westerse invloeden

Het wordt voor Facebook lastig om van Libra echt een wereldwijde munt te maken, verwacht Brosens. Niet alleen de ECB en de Federal Reserve zien bezwaren, ook landen als China en India zitten er niet op te wachten: die vrezen ‘westerse invloeden’.

Brosens vermoedt dat de munt over een jaar hooguit is te gebruiken in enkele landen. In die landen kan de Libra zich bewijzen en vervolgens vergunningen in andere landen aanvragen. Een andere optie is dat de digitale munt per land wordt gekoppeld aan binnenlandse valuta’s, ziet Brosens. Maar dat zou ten koste gaan van de oorspronkelijke plannen. “Facebook zal hoe dan ook water bij de wijn moeten doen.”

