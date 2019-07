Facebook: Libra-munt kan juist helpen bij opsporing van illegale praktijken

Opnieuw klinkt er harde kritiek op de digitale munt van Facebook: de Amerikaanse minister van financiën Steven Mnuchin zei maandag dat de zogenoemde Libra gebruikt kan worden voor illegale activiteiten zoals witwassen en de financiering van mensenhandel en terrorisme. Mnuchin zei ‘ernstige bedenkingen’ te hebben bij de eigen munt van het sociale netwerk en noemde de ontwikkeling ervan een zaak van nationale veiligheid.

David Marcus, de hoge facebookmanager die verantwoordelijk is voor de Libra, probeert dit beeld vandaag te kantelen als hij moet getuigen bij de Amerikaanse senaat. In zijn alvast vrijgegeven verklaring stelt hij dat de Libra om vrijheid draait, om gebruiksgemak en emancipatie. Maar hij zegt ook dat de Libra Association, een samenwerkingsverband van veel meer organisaties dan alleen Facebook, zich openstelt voor toezicht.

Zwitserland

Omdat het hoofdkantoor van deze Libra Association in Genève zit, zal de Zwitserse toezichthouder op de financiële markten, Finma, een vergunning moeten verlenen en toezicht houden. Volgens Marcus lopen hierover gesprekken tussen Libra en deze toezichthouder.

Het bestaande betaalsysteem werkt niet voor veel mensen, zegt Marcus. Geld overboeken naar familie aan de andere kant van de wereld is duur en traag. De Libra kan bijdragen aan een meer ‘inclusieve financiële infrastructuur’. Mensen toegang bieden tot betaalsystemen - dat vinden ook de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties belangrijk.

Maar juist dat gemak kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Hoe zit het met de veiligheid als er geen drempel meer is om geld over te boeken naar gebieden met een terreurdreiging? Wie controleert opvallende betalingen in verband met witwassen? En hoe gaat Facebook om met de eis ‘ken je klant’?

‘Digitaal is juist een verbetering’

Marcus draait het om. Veel illegale activiteiten worden nu betaald met papiergeld, cash, zegt hij. Als deze betalingen voortaan digitaal zijn, en het netwerk zich houdt aan de veiligheidsprocedures die ook voor banken gelden, biedt dat een kans om de effectiviteit van de opsporing te vergroten. Daarvoor is het ook nodig dat de toezichthouders en opsporingsdiensten kunnen meekijken, zegt Marcus. “Libra zou de opsporing en berechting moeten verbeteren, niet verslechteren.”

Deze Facebook-manager heeft een verleden bij betaaldienst PayPal, leidde vijf jaar lang de berichtendienst Messenger van Facebook en ontwikkelt nu de blockchain-activiteiten van het sociale media-netwerk. Voor Facebook is de Libra een logische stap. “Mensen kunnen elkaar tekst, video’s en foto’s sturen, maar ze kunnen elkaar geen waarde overbrengen.” Hij vergelijkt de Libra met contant geld, dat je naar familie overboekt of voor een aankoop gebruikt. De Libra zou gekoppeld moeten worden aan allerlei grote internationale munten, zodat de waarde ervan niet te veel schommelt.

Privacyschandalen

Voor het Congres is het de vraag of Facebook hierin te vertrouwen is, na de vele schandalen rond privacy-schendingen, fake news en manipulatie van verkiezingen. Een andere vraag is of de leden van de Senaat voldoende afweten van blockchain en digimunten. Toen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg vorig jaar kwam getuigen, moest hij nog uitleggen hoe Facebook geld verdient. Met advertenties dus.

Een steun in de rug krijgt Facebook van het Internationaal Monetair Fonds. Dat opperde in een nieuw rapport dat centrale banken moeten samenwerken met private partijen bij het uitgeven van eigen cryptomunten. Dat zou beter zijn dan wanneer centrale banken alleen aan de slag gaan met digitaal geld.

Financiële stabiliteit

De organisatie uit Washington is overtuigd van de voordelen van cryptogeld, zoals het gemak, de snelheid van transacties, de lage kosten en het wereldwijde bereik. Wanneer centrale banken in de cryptowereld een grotere rol spelen, kunnen de risico’s rond munten als de bitcoin kunnen worden ingedamd, denkt het IMF. Het fonds noemt niet alleen financiering van illegale activiteiten als risico van cryptogeld. Ook bedreigen digitale munten de positie van zwakkere valuta en zijn er zorgen over consumentenbescherming en financiële stabiliteit.

