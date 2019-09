Fabrikanten riskeren hoge milieuboetes door de populaire SUV

Autofabrikanten lopen totaal niet op schema om aan nieuwe Europese milieu-eisen te voldoen, met enorme boetes tot gevolg. Dat stelt milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) in een nieuw rapport, waarin het direct een grote hobbel aankaart op de weg naar minder CO2-uitstoot: de hausse op SUV’s. Het marktaandeel van deze grote en niet erg zuinige personenauto’s steeg in tien jaar van 7 naar 36 procent.

Fabrikanten mogen in 2021 gemiddeld niet meer dan 95 gram per kilometer de wereld in helpen op last van de Europese Commissie. Dat weten de fabrikanten al jaren, maar volgens T&E zijn ze nu nog niet op de helft van die doelstelling.

Dat heeft volgens de onderzoekers drie oorzaken. Ten eerste slagen fabrikanten er niet genoeg in hun conventionele auto’s zuiniger te laten rijden. Daarnaast blijft het aantal elektrische en hybride voertuigen dat van de lopende band komt te veel achter bij eerder gemaakte plannen. En tot slot is er dus die toenemende vraag naar SUV’s (‘sport utility vehicle’).

Toyota ligt het meest op schema

Naar verwachting stijgt het marktaandeel daarvan nog verder, naar 40 procent in 2021. De stadse terreinwagens stoten 14 procent meer CO2 uit dan een ‘gewone’ personenauto, stelt T&E. Daarmee drukken de SUV’s veel zwaarder op de algehele uitstoot dan gedacht. Het idee was juist dat de massale overstap van diesel- naar benzineauto’s voor het gros van de problemen zorgde. Diesel is schoner dan benzine, waardoor het dieselschandaal uit 2013 voor veel extra CO2 zou zorgen.

Dat is ook wel zo, stelt T&E, maar het effect van meer SUV’s op de weg is liefst tien keer zo groot. Sinds 2013 is de gemiddelde uitstoot met 0,25 gram per kilometer toegenomen door de afname van dieselauto’s. Door SUV’s is er gemiddeld 2,5 gram per kilometer bijgekomen.

Toyota ligt het meest op schema om te voldoen aan de EU-eisen, die volgend jaar gefaseerd ingaan en die eind 2021 voor alle auto’s moeten gelden. Dat komt omdat die fabrikant het meest heeft ingezet op hybride auto’s. Fiat-Chrysler ligt juist erg achter, maar sloot eerder dit jaar een deal met Tesla. Door veel geld te betalen voor het recht om diens elektrische auto’s in Europa tot de Fiat-vloot te mogen rekenen, lijkt Fiat-Chrysler haar boetes te ontspringen. De EU staat dit uitmiddelen van uitstootcijfers toe. Onder meer Honda en Ford hebben de grootste kans om boetes te krijgen.

Het gaat als snel om miljarden

Het is voor deze bedrijven veel goedkoper om aan de EU-eisen te voldoen dan om de hoge boetes te incasseren, becijfert T&E. Die boetes zijn dan ook niet van de lucht: 95 euro voor elke gram boven de toegestane norm, vermenigvuldigd met het aantal verkochte auto’s. Dat gaat al snel om miljarden.

De SUV begon in het nieuwe millennium aan haar opmars. Aanvankelijk werden die terreinwagens in Engeland Chelsea Tractors genoemd (verwijzend naar de vermogende bestuurders uit een rijk deel van Londen, en natuurlijk de grootte). Tegenwoordig maakt de enorme variant nog maar een klein deel uit van alle SUV’s – slechts 5 procent. Bijna de helft behoort tegenwoordig tot de ‘compact’-variant, die al een stuk kleiner is.

Toch stoten ook de kleinere SUV's meer uit door hun gewicht en schamele aerodynamica, al verschilt dat behoorlijk van merk tot merk. Die van Peugeot zitten 4 procent boven de gemiddelde personenauto, die van Ford 23 procent.

