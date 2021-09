Explosief rapport over Haags banenproject, fraude niet uitgesloten, betrokken wethouder stapt op

De Stichting Energieacademie (Sea) moest het paradepaardje van de Haagse gemeente worden. In twee jaar tijd zouden op een op te richten technische vakschool ruim vijfhonderd kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden een vak leren, waarna ze aan een baan zouden worden geholpen. De gemeente trok er 1,3 miljoen voor uit. Maar in maart 2021, een jaar na de start, werd de stichting failliet verklaard. Slechts zeventien deelnemers kregen een baan.

Onderzoeksbureau Berenschot heeft op verzoek van de gemeente uitgezocht hoe het zo mis geeft kunnen gaan. Het eindoordeel is niet mals: het businessplan rammelde, er waren nauwelijks eigen inkomsten, de sfeer was verziekt en afspraken werden niet nagekomen.

Uitgaven niet volgens de begroting

Na publicatie van het rapport heeft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) zijn vertrek aangekondigd. Hij voelt zich verantwoordelijk voor het fiasco. Volgens Omroep West probeerde Van Alphen de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente bij het banenplan in debatten vaak klein te houden door te benadrukken dat de Sea een zelfstandige stichting was en de gemeente slechts de subsidieverstrekker.

Maar de onderzoekers tonen aan dat de gemeente in alle fases nauw betrokken was bij de stichting. De gemeente bedacht het plan, regelde de financiering, werkte mee aan de uitwerking en was betrokken bij de uitvoering.

In het rapport staat dat het al misging bij het ‘niet realistische en onvoldoende doordachte businessplan’ van het project. Het verdienmodel berustte grotendeels op aannames terwijl de kosten veel te laag waren ingeschat en begroot. Ook is een aanzienlijk deel van het geld voor het banenplan niet volgens de begroting uitgegeven.

Fraude niet uitgesloten

De onderzoekers noemen de administratie en bedrijfsvoering van de Sea rommelig, onoverzichtelijk en onvolledig. “Er zijn facturen en declaraties ingediend en betaald die niet ingediend en betaald hadden mogen en moeten worden, omdat zij niet corresponderen met de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.” Volgens de onderzoekers is de stichting daar verantwoordelijk voor. “Wij sluiten niet uit dat hierbij fraude is gepleegd”, staat in het onderzoek.

Ook met de sfeer binnen de stichting zat het niet goed. De drie bestuursleden konden niet met elkaar door een deur. “De bedrijfscultuur en onderlinge verhoudingen waren verziekt”, staat in het rapport. “Bestuursleden gingen hun eigen gang. Daardoor ontstonden twee kampen. Over en weer waren beschuldigingen van belangenverstrengeling en niet-integer gedrag.”

Het college van burgemeester en wethouders steekt in een reactie op het rapport de hand in eigen boezem. “Doel was om via de Sea de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen om zodoende meer mensen vanuit de langdurige bijstand te begeleiden naar werk. (...) We zijn daarbij tekortgeschoten.”

Lees ook:

De Participatiewet is te streng, dus zoeken gemeenten de randjes van de wet op

De Participatiewet is te veel gericht op het tegengaan van misbruik en te weinig op het helpen van mensen, vindt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dus werken veel gemeenten in feite met een boogje om de wet heen. Zoals in Den Haag en Waalre.