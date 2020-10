Explosief memo duikt op in toeslagenaffaire, Van Huffelen opnieuw in verlegenheid

De Belastingdienst wist begin 2017 intern al dat er grote fouten waren gemaakt in de doorgeslagen fraudejacht rond een gastouderbureau uit Eindhoven. Het hoogste management bij Toeslagen werd geadviseerd om schadevergoeding aan te bieden, maar deed dat niet. Een intern memo van die strekking werd dinsdag door staatssecretaris Van Huffelen van Toeslagen onder druk van de Tweede Kamer alsnog openbaar gemaakt.

Het document is eerder achtergehouden voor de adviescommissie Donner, wiens rapport begin dit jaar uitmondde in een compensatieregeling voor duizenden gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire. Ook is het memo niet gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie die vanaf volgende maand getuigen gaat horen om te achterhalen hoe de fraudejacht bij de Belastingdienst zo heeft kunnen ontsporen. Het stuk is wel gedeeld met de Auditdienst Rijk (ADR), dat eveneens onderzoek deed naar de zaak. In het eindrapport van de ADR wordt er echter geen melding van gemaakt.

Laakbaar handelen

Het memo is geschreven door de ambtenaar die er destijds op toe moest zien dat Toeslagen zich aan de wet hield, en in gelijke zaken burgers gelijk behandelt. De Belastingdienst verloor in maart 2017 een rechtszaak tegen een gedupeerde ouder bij de Raad van State. Het oordeel van de ambtenaar over die uitspraak is vernietigend: diverse rechtsbeginselen werden geschonden in de zaak, er werd onzorgvuldig en onrechtmatig gehandeld en toeslagen werden stopgezet op basis van onjuiste rechtsgronden. Het handelen van de Belastingdienst was ‘laakbaar’, aldus het memo, en de dienst zou klachten gegrond moeten verklaren en compensatie moeten bieden.

Hoewel de bevindingen zijn gedeeld met de hoogste leidinggevenden bij Toeslagen, werden de rechtszaken tegen de gedupeerde ouders en het gastouderbureau sindsdien doorgezet. Dat was tegen de afspraak dat de uitspraak van de Raad van State als richtsnoer gebruikt zou worden, schrijft de ambtenaar. Een woordvoerder van staatssecretaris Van Huffelen stelt dat ‘het signaal helaas niet de aandacht heeft gekregen die het verdiende’. Op de vraag waarom er door Toeslagen niet is gehandeld op het advies gaat zij niet in.

Vorige week stuurde Van Huffelen al interne stukken naar de Tweede Kamer waaruit bleek dat de Belastingdienst positieve bevindingen in het onderzoek en openbare inspectierapporten van de GGD, waarin positief over het gastouderbureau werd geoordeeld, buiten het dossier liet. “We moesten iets vinden”, zo worden toenmalige medewerkers geciteerd.

Lees ook:

Dossier: de Toeslagenaffaire

Trouw bracht samen met RTL Nieuws de toeslagenaffaire aan het licht: duizenden ouders bij wie onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd, met alle gevolgen van dien. Via deze link vindt u alle verhalen van de afgelopen twee jaar.

Woede in de Tweede Kamer over de trage afhandeling van de toeslagenaffaire

Slechts drie- tot zeshonderd gedupeerden van de toeslagenaffaire zullen voor het eind van het jaar worden gecompenseerd. ‘Een grof schandaal’, vindt de Tweede Kamer.