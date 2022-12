Europese rente gaat 0,50 procentpunt omhoog. Dit zijn de gevolgen

Een vroeg kerstcadeautje voor spaarders? Een domper voor wie net een nieuwe hypotheek wilde afsluiten? Donderdag voerde de Europese Centrale Bank (ECB) uit Frankfurt haar belangrijkste rentetarief weer op, dit keer met 0,50 procentpunt. Het is de afsluiting van een jaar vol van dit soort rentebesluiten, die nodig zijn om de economie af te koelen en zo de uit de hand gelopen inflatie te temmen.

Door al die renteverhogingen is de beleidsrente van de ECB in slechts één jaar tijd gestegen van -0,5 procent naar 2 procent. Dat raakt direct aan de levens van honderden miljoenen inwoners van de eurozone, en dus óók aan die in Nederland. Maar hoe eigenlijk?

Wat betekent de renteverhoging voor spaarders?

Dat ligt eraan of je met je spaarrekening bij een grote of bij een kleine bank zit. Kleine banken delen inmiddels al spaarrentes uit van 0,5 procent (NIBC Direct), 0,75 procent (Leaseplan Bank) en zelfs 0,9 procent (Anadolubank). “Dit soort banken zullen hun spaarrentes waarschijnlijk nog verder verhogen, nu de ECB haar beleidsrente ook weer heeft verhoogd”, zegt geldexpert Amanda Bulthuis van Geld.nl.

De meeste mensen zitten met hun spaargeld echter bij één van de grootbanken. Die blijven behoorlijk achter bij de rentestijgingen uit Frankfurt. Sinds begin deze maand krijgen spaarders bij ING, Rabobank en ABN Amro 0,25 procent op hun tegoeden. Dat is weliswaar een grote sprong vergeleken met de nagenoeg 0 procent die mensen daarvóór kregen, maar wel veel minder dan de kleine banken bieden.

Volgens Bulthuis hebben grote banken nog wat in te halen uit de lange periode van extreem lage rentes van de afgelopen jaren. “Zij hebben veel hypotheken afgesloten tegen een lage rente. Daar verdienen ze dus weinig aan, en die hypotheken lopen nog wel even door.” Dat willen ze goedmaken door nog even niet te veel spaarrente uit te keren, zegt ze.

En voor nieuwe hypotheken?

Dat de huizenmarkt momenteel zo afkoelt komt voor een belangrijk deel doordat de hypotheekrente het afgelopen jaar zo fors is gestegen. Eigenlijk heeft de ECB daar geen directe invloed op. De knop waar de centrale bankiers aan draaien, die van de beleidsrente, gaat alleen over leningen met een extreem korte looptijd. Niet die van leningen en obligaties met looptijden van tien of twintig jaar dus, het domein van de hypotheken.

Nee, de rente op dit soort langlopende schuld komt tot stand op de kapitaalmarkt, waar beleggers handelen in schuldpapier. Zij komen daar via vraag en aanbod met elkaar tot een rentestand waar ook de hypotheekrente van is afgeleid. Daarbij kijken beleggers vooral graag naar inflatieverwachtingen, omdat inflatie de waarde van hun uitgeleende geld uitholt, maar óók naar de beleidsrente van de ECB voor kortlopende leningen.

Indirect heeft het besluit van de ECB dus zeker effect op de hypotheken. Punt is dat beleggers de ECB-verhoging van donderdag grotendeels allang hadden zien aankomen: bestuurders van de centrale bank hadden die al laten doorschemeren in interviews en persconferenties. En dus hebben de handelaren in schuld de renteverhoging van de ECB ook goeddeels al ingeprijsd in de rentes op de kapitaalmarkten. Op het moment dat de ECB-rente dan daadwerkelijk omhooggaat, zoals op donderdagmiddag, verandert er aan de marktrente dan niet zoveel meer. Dus ook niet aan de hypotheekrente.

Hoe zit het met de pensioenen?

Het was een mooi najaar voor veel pensioenfondsen en hun aangesloten gepensioneerden. Vorige maand maakten de grote fondsen bekend dat zij hun uitkeringen gigantisch gaan verhogen, soms met 10 procent of méér. Een welkome mededeling: veruit de meeste gepensioneerden zijn al jaren verstoken geweest van enige pensioenverhoging. Dat er nu ineens wél veel mogelijk is, komt doordat de marktrente dit jaar zo was gestegen. Hoe hoger die rente, hoe meer pensioenfondsen volgens de wet mogen uitkeren uit al het pensioengeld dat zij in kas hebben.

Net als de hypotheekverstrekkers kijken ook de pensioenfondsen daarom nauwgezet naar wat er allemaal op de kapitaalmarkt gebeurt. Maar daar is dat nieuwe ECB-besluit dus al grotendeels ingeprijsd. “De huidige rentestap gaat daarom heel weinig betekenen voor gepensioneerden”, zegt Rik Klerkx, chief investment officer bij pensioenspecialist Cardano.

Wel zal Klerkx heel goed luisteren naar de persconferentie die de ECB donderdag na afloop geeft. “Als voorzitter Christine Lagarde daar iets zegt over de kans dat de beleidsrente volgend jaar weer iets omlaag moet, zul je dat al snel terug zien op de kapitaalmarkten: de lange rentes zullen dan ook weer dalen.” Zo bezien kunnen de mooie tijden voor pensioenfondsen wel eens van relatief korte duur zijn.

