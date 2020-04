Europese ‘injectie’ voor bedrijven en werknemers: 100 miljard

Met een gloednieuw fonds van 100 miljard euro hoopt de Europese Commissie de economie op de been te houden. “Een injectie is nodig, zodat bedrijven adem kunnen halen”, zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag bij de presentatie van het plan. “Dit is Europese solidariteit.”

Met het geld kunnen EU-lidstaten regelingen maken om bedrijven in staat te stellen hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden. In die zin is het plan geïnspireerd door de werktijdverkortingsregeling die Nederland tijdens de financiële crisis hanteerde en die nu in een aangepaste vorm opnieuw van kracht is. Ook Duitsland heeft al jaren een regeling om werknemers tijdens een crisis minder te laten werken en toch in dienst te houden.

Von der Leyen noemde de ‘goede ervaringen van de noordelijke EU-landen met werktijdverkorting’ tijdens haar presentatie. Zij voegde daaraan toe dat deze crisis gezonde bedrijven raakt. De commissie hoopt te bereiken dat bedrijven werknemers met hun kennis in dienst kunnen houden, zodat de economie als de coronacrisis achter de rug is zo snel mogelijk een goede herstart kan maken. Een ander doel is dat het inkomen van werknemers op peil blijft zodat zij geld blijven uitgeven, wat ook weer ten goede komt aan de economie.

Extra geld voor boeren en vissers

Net als in Nederland zouden ook zelfstandig ondernemers, zzp’ers, via het fonds inkomenssteun kunnen krijgen. De commissie stelt overigens ook extra geld beschikbaar voor boeren en vissers. Vorige week klopte het kabinet al aan in Brussel voor hulp voor onder meer de Nederlandse sierteelt.

Het fonds, dat de naam ‘Sure’ kreeg, wordt gevuld met 100 miljard euro dat de Europese Commissie leent op de kapitaalmarkt. De commissie stelt dat lidstaten met 25 miljard euro garant gaan staan voor deze leningen, maar welke landen daartoe bereid zijn, is nog niet duidelijk. De steun die de commissie biedt zou de vorm hebben van een lening.

Alle landen kunnen er een beroep op doen, maar ‘is het meest belangrijk voor landen die het meest door de coronacrisis worden geraakt’. Vrijwel alle landen hebben al een regeling om bedrijven te steunen, stelt de commissie. Het fonds is bedoeld voor landen die de kosten zelf moeilijk kunnen dragen.

‘Er is veel meer geld nodig’

Het plan van de Europese Commissie moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Het Nederlandse lid van het Europarlement Agnes Jongerius (PvdA) sprak gisteren steun uit maar voegde er aan toe: “Er is veel meer nodig dan 100 miljard euro voor heel Europa. Alleen Spanje heeft al bijna een miljoen werklozen door Covid-19.”

De lidstaten van de EU buigen zich ook over het plan. Het eerste station is dinsdag de Eurogroep-vergadering met de Europese ministers van financiën. De vraag is hoe het nieuwe fonds daar valt, want tot deze week was er heftig ruzie over de inzet van een ander noodfonds, het ESM. Vorige week vond Nederland het nog te vroeg om de honderden miljarden die hierin zitten aan te wenden. De Zuid-Europese landen waren daar woedend over.

Woensdag draaide premier Mark Rutte bij en zei dat er toch leningen kunnen worden verstrekt uit dit fonds. Over de voorwaarden kan opnieuw felle discussie ontstaan. De komende dagen gaat Rutte hierover praten met onder anderen de premiers van Italië en Spanje. De Franse minister van financiën Bruno le Maire noemde de nieuwe Nederlandse opstelling donderdag ‘een goede eerste stap’. De Tweede Kamer praat dinsdagochtend, nog voor de Eurogroep-vergadering, over het Nederlandse standpunt over hulp aan Zuid-Europese landen.

Op tafel ligt dinsdag ook het idee van Nederland om een coronafonds in te stellen. Dat zou gevuld moeten worden met 10 tot 20 miljard euro en hieruit zouden vooral de zwaar getroffen Zuid-Europese landen een gift kunnen krijgen om hun medische kosten te betalen. Minister Wopke Hoekstra van financiën zei woensdag dat Nederland een miljard euro wil bijdragen.

