Europese economie groeit minder uitbundig door de oorlog

Natuurlijk, de economieën van Rusland en Oekraïne krimpen hard dit jaar, en dat heeft zijn weerslag op de wereldeconomie. Maar meteen daarna zijn de negatieve gevolgen van de oorlog voor de Europese Unie de belangrijkste oorzaak van de tegenvallende wereldproductie.

Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uit Washington vandaag in de World Economic Outlook, het dikke rapport waarin de financiële instelling elke lente en herfst vooruitblikt.

De vooruitzichten zijn aanzienlijk verslechterd door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. De wereldwijde groei komt bijna een procent lager uit dan het IMF in januari nog dacht, namelijk op 3,6 procent. Voor Rusland voorziet het IMF een krimp van 8,5 procent en Oekraïne komt zelfs uit op min 35 procent. Het zijn zeer onzekere voorspellingen; het is maar net hoe de oorlog verloopt.

De Nederlandse economie blijft groeien

Ook de Europese Unie voelt de indirecte gevolgen van de oorlog, zoals hogere inflatie en problemen bij de invoer van grondstoffen. De economische groei is daardoor met 2,9 procent ruim een procent lager dan verwacht. Nederland groeit dit jaar met 3 procent, denkt het IMF.

Landen in Oost-Europa en Centraal-Azië hebben veel directe handelsrelaties met Rusland en lijden onder de oorlog doordat hun export, het toerisme en de geldstromen van arbeidsmigranten terugvallen. Het IMF wijst erop dat de vijf miljoen vluchtelingen die Oekraïne verlaten hebben niet alleen een menselijk drama zijn, maar ook de economische druk op Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije vergroten.

Verder verspreiden de effecten van de oorlog zich ‘als seismische golven’ door de grondstoffenmarkten, de handel en financiële wereld, zegt directeur Pierre-Olivier Gourinchas van de afdeling onderzoek.

Importeurs in Europa, het Midden-Oosten en Afrika hebben last van de gestegen prijzen voor energie en voedsel. Maar volgens het IMF geldt dat voor huishoudens wereldwijd, dus ook in de Amerika’s en Azië. Rusland is een grote exporteur van olie, gas en metalen, Oekraïne van granen.

Inflatie zal langer hoog blijven

Al voor de oorlog schoten de prijzen in veel landen omhoog door de dure energie en de verstoorde balans tussen vraag en aanbod. Het IMF denkt nu dat de inflatie veel langer hoog zal blijven en ziet de druk toenemen op centrale banken om in te grijpen en de beleidsrentes te verhogen. Voor veel landen zijn de prijsstijgingen een groot gevaar geworden, zegt Gourinchas.

Voor alle groepen landen verlaagt het IMF de verwachting op de middellange termijn, behalve voor landen die veel grondstoffen exporteren. Zij profiteren juist van de hoge energie- en voedselprijzen. Zo noteert het IMF voor Irak een plus van bijna 10 procent dit jaar.

Hardste klappen voor ontwikkelingslanden

Het IMF geeft altijd beleidsadviezen mee aan centrale banken en overheden. Het belangrijkste advies ligt voor de hand: “Beëindiging van de oorlog heeft de allerhoogste prioriteit”, schrijft Gourinchas. Want de wereld heeft genoeg andere zorgen, zoals klimaatverandering en armoede. Op die thema’s richt de Wereldbank zich als zusterorganisatie van het IMF.

Het zijn de ontwikkelingslanden die nog moeten herstellen van de coronacrisis en de hardste klappen krijgen, zei president David Malpass van de Wereldbank maandag. “Nu krijgen ze opeens te maken met prijsstijgingen voor energie, kunstmest en voedsel, en waarschijnlijk ook met hogere rentes op de financiële markten. Al die zaken raken hen hard.”

