Europese Commissie beboet autoproducenten met 875 miljoen euro wegens kartelvorming

De Europese Commissie beboet autoproducenten BMW, Volkswagen, Audi en Porsche met totaal bijna 875,2 miljoen euro vanwege kartelvorming. Alle producenten hebben toegegeven dat zij deel uitmaakten van de groep waarin afspraken werden gemaakt over de uitstoot van het schadelijke stikstofoxide (NOx) in dieselauto’s. Ze spraken af een technologie die de auto’s schoner kan maken niet volledig te gebruiken om zo met elkaar te concurreren. Daimler ontloopt een boete omdat het bedrijf het kartel in Brussel opbiechtte.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging) laat weten: “De vijf producenten hadden alle de beschikking over een technologie waarmee ze schadelijke emissies konden terugbrengen onder de wettelijke EU-normen. Maar ze gebruikten deze technologie niet volledig om met elkaar te concurreren voor schonere auto’s. Dit besluit gaat over hoe rechtmatige technische samenwerking verkeerd liep. Wij tolereren het niet als bedrijven samenspannen. Concurrentie en innovatie om vervuiling door auto’s terug te dringen zijn essentieel om onze ambitieuze klimaatdoelen te halen.”

