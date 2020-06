Europese autofabrikanten krijgen meer voet aan de grond in China

Een bedrijf moet zijn waar het geld wordt verdiend. Voor autofabrikanten betekent dat: settel je in China. Wie een flinke vinger in de pap heeft op de grootste automarkt ter wereld, zit goed. Dat is de gedachte bij de gevestigde orde van autofabrikanten. Vooral met het oog op de elektrische toekomst.

De Volkswagen Groep sloeg deze week toe in China door zijn belang in de joint-venture met elektrische automaker JAC Motors uit te breiden naar 75 procent. Kosten: 2 miljard euro. Precies het bedrag dat de Volkswagen Groep per week (!) verloor op het dieptepunt van de coronacrisis, toen productie en verkoop nagenoeg stil lagen. Tel daar de miljarden verslindende nasleep van het dieselschandaal bij op en het mag duidelijk zijn hoe belangrijk de Duitsers het vinden om het extra potje dat er kennelijk nog is aan te wenden om meer invloed te krijgen in China.

Groeiende middenklasse

“China is de tweede economie ter wereld met een relatief sterk groeipad, een groeiende middenklasse met groeiend autobezit”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “Een autofabrikant wil daar graag bij zijn. Vooral voor Volkswagen is China nu al erg belangrijk.” De helft van de 2 miljard euro die het concern uit Wolfsburg nu investeert, gaat naar het verwerven van een groter belang in het Chinese staatsbedrijf JAG, het moederconcern van JAC. Met de andere helft van het bedrag nemen de Duitsers een belang van 26 procent in batterijleverancier Gotion High-tech, waarmee de Volkswagen Groep de grootste aandeelhouder van dit bedrijf wordt. En dus aan invloed wint in het land dat zijn eigen economie doorgaans met strenge regels beschermt.

Sinds eind 2018 vindt China het echter niet altijd meer nodig om westerse bedrijven die in China zaken willen doen, te verplichten voor maximaal 50 procent een joint-venture aan te gaan met een lokale partner. De elektrische autofabrikant Tesla mocht zelfs geheel op eigen benen een megafabriek neerzetten bij Shanghai. Topman Elon Musk van Tesla verwacht de komende jaren meer fabrieken in China te kunnen bouwen. BMW mocht van China al eerder een vergelijkbare truc uithalen als Volkswagen. De Bayerische Motoren Werke breidde zijn belang in joint-venture Brilliance China Automotive voor 3,6 miljard euro uit van 50 naar 75 procent.

De pijlen op Europa gericht

Dat China zich de laatste jaren soepeler opstelt, heeft mogelijk te maken met het handelsconflict tussen China en vooral de VS, een strategisch economisch spel dat beide partijen schaadt. “China heeft nu de pijlen gericht op Europa als handelspartner, denk ook aan de ontwikkeling van de nieuwe zijderoute”, zegt Luman van ING. Ook de coronacrisis heeft in China diepe sporen nagelaten in de auto-industrie. “De Chinese economie heeft te maken met krimp dit jaar en dat is ongekend gezien de gebruikelijke groei van zo’n 6 procent per jaar. Toch is de verwachting dat het herstel relatief snel komt waardoor ook de autoverkoop sneller aantrekt.”

De Volkswagen Groep ( waar onder meer ook Audi, Seat en Skoda onder vallen) verwacht in 2025 op jaarbasis 1,5 miljoen deels of volledig elektrische auto’s per jaar te verkopen in China.

Tweedehands automarkt leeft op door Corona Autobedrijven verkochten in mei 111.146 occasions. Dat is het op een na hoogste verkoopcijfer van tweedehands auto’s ooit, meldt BOVAG woensdag. In april liepen de occasionverkopen door de coronamaatregelen nog met ruim 26 procent terug in vergelijking met een jaar eerder, en in maart was de daling 14 procent. Particulieren verkochten in mei ook onderling flink meer tweedehands auto’s. Het ging om 73.433 occasions, 17,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De toegenomen verkoop komt volgens BOVAG door de vraag naar alternatieven die leeft onder mensen die gewoonlijk met het openbaar vervoer reizen.

