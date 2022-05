Europeaan gaat voor elektrische auto, benzine- en dieselwagen zakt verder weg

Europeanen die staan voor de aankoop van een nieuwe auto kiezen hoe langer hoe vaker voor een volledig elektrische auto. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben batterij-elektrische personenauto's hun marktaandeel bijna verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA.

Auto's met een volledig elektrische aandrijflijn zijn binnen de 27 EU-lidstaten nu goed voor 10 procent van de nieuwverkoop. Daarmee overtreffen ze inmiddels de zogeheten plug-inhybride auto's die naast een elektromotor ook een benzinemotor hebben. Hybride auto's met een stekker vertegenwoordigen nu 8,9 procent van de EU-markt.

Met name de verdubbeling van het aantal nieuw verkochte volledig elektrische auto's wijst erop dat niet alleen autofabrikanten maar nu ook steeds meer consumenten eraan toe zijn om definitief afscheid te nemen van benzine en diesel.

“We zijn vanuit de pandemie in een versnelling van elektrisch terecht gekomen”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “En de afgelopen twee jaar is het aandeel volledig elektrisch in de Europese verkoop opgelopen van 2 procent in 2019 naar 10 procent vorig jaar.” Nederland zit daar als voorloper al flink boven, maar wat Luman ziet is dat andere landen een inhaalslag hebben gemaakt. “In verschillende landen zoals de grootste Europese autolanden Duitsland, Engeland en Frankrijk wordt volledig elektrisch nu stevig gestimuleerd. In Duitsland verdubbelde het aandeel volledig elektrisch van 7 naar 14 procent, dat tikt aan. De ID-modellen van Volkswagen blijken ook aan te slaan bij het brede publiek.”

Dat wil niet zeggen dat de grote omslag al is voltooid

Al met al domineren traditionele auto’s op fossiele brandstof nog steeds de markt, met een gezamenlijk aandeel van bijna 53 procent. Benzineauto's vormen de populairste categorie met ruim 800.000 nieuw verkochte auto's. Het marktaandeel van benzineauto’s kromp wel verder van bijna 41 procent naar 36 procent. Maar de daling van vooral het aantal nieuwe auto's met een dieselmotor blijft sterker doorzetten in de Europese Unie. In het eerste kwartaal van dit jaar werden 378.009 dieselauto's op kenteken gezet, ruim 33 procent minder dan een jaar geleden.

De verschillen per EU-land zijn daarbij groot. Zo werden er in Italië 44,1 procent minder dieselauto's verkocht terwijl in Duitsland 20, 2 procent minder diesels van de hand gingen.

Nederlandse consumenten zijn enthousiaster in het aanschaffen van volledig elektrische auto's dan autokopers in de meeste andere EU-lidstaten. In Nederland zijn in het afgelopen kwartaal bijna 12.400 volledig elektrische voertuigen afgeleverd, tegenover 4560 vorig jaar. Een toename van liefst 171,9 procent. Het aantal verkochte plug-inhybrides steeg met 30,7 procent tot ruim 10.000 en het aantal hybrideauto’s zonder stekker met 12,1 procent tot ruim 21.500.

Subsidiepot is leeg

De verschillen hebben grotendeels te maken met subsidiepotjes die overheden beschikbaar stellen. Luman: “Met name in Duitsland is de subsidie fors, maar ook in andere landen zijn er ruime fiscale voordelen. Dit is nog steeds nodig om het aantrekkelijk te maken, zeker voor mensen die niet zoveel kilometers maken.”

In Nederland is de subsidiepot om de aanschaf van stekkerauto's te stimuleren (71 miljoen euro) al zo goed als leeg. Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde tot 45.000 euro is sinds 1 januari 3350 euro subsidie beschikbaar. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidieregeling uitvoert, wordt zo gretig van het voordeeltje gebruik gemaakt dat het geld - net als vorig jaar - inmiddels zo goed als op is.

Sectoreconoom Luman denkt dat de verkoop van stekkerauto's nog wel hoger had kunnen uitpakken: “Door chiptekorten en vertragingen in de productieketen kunnen fabrikanten de vraag niet aan. Als die problemen er niet meer zijn verwacht ik later in dit jaar dat het marktaandeel elektrisch nog iets verder stijgt.”

