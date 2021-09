Europarlementariër Paul Tang: ‘We moeten techbedrijven opbreken door ze open te breken’

Waarom, vraagt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) zich af, werkt het bij techbedrijven eigenlijk niet net zoals bij de mobiele telefoon? “Ik weet niet wat jouw provider is, maar wij kunnen wel met elkaar bellen. Dat zou ook zo moeten zijn met WhatsApp en Signal. Op dit moment kun je via het ene platform geen bericht sturen naar iemand op het andere, maar waarom eigenlijk niet?”

Het voorstel van Tang is er één in een pakket van voorstellen waarmee het Europees Parlement deze week naar de Europese Commissie gaat. Het parlement wil de macht van grote bedrijven als Facebook en Google breken. PvdA-Europarlementariër Paul Tang is als enige Nederlander lid van het team dat onderhandelt met de Europese Commissie over een wet die dat moet regelen, de Digital Markets Act.

Tang wil bijvoorbeeld ook voor elkaar te krijgen dat verschillende diensten van Google geen informatie met elkaar kunnen uitwisselen. “Google Agenda en Google Search gebruiken informatie over jou. Die koppelen ze en die pakketjes informatie over jou verkopen ze aan adverteerders. Wij willen dat verbieden.”

Het Europees Parlement vond de twee wetsvoorstellen te slap

“We moeten de macht van de grote techbedrijven opbreken en wel door ze open te breken”, zegt Tang. In december vorig jaar lanceerde de Europese Commissie twee wetsvoorstellen voor online platforms, de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Samen moeten die, kort gezegd, ervoor zorgen dat dezelfde regels die voor bedrijven in de echte wereld gelden, ook gelden voor bedrijven die digitale producten aanbieden.

Het werd destijds al de strengste internetwetgeving van de wereld genoemd, inclusief mogelijke miljardenboetes bij overtredingen. Ze zouden ervoor moeten zorgen dat internetbedrijven transparanter worden over hun algoritmes. Gebruikers zouden bijvoorbeeld het recht moeten krijgen om te weten hoe die algoritmes bij hen werken en ze zouden ze ook zelf moeten kunnen uitzetten.

Voor bedrijven als Google, Facebook en Apple, zogenaamde ‘poortwachters’, komen ook nog extra regels. Ze moeten gebruikers bijvoorbeeld in staat stellen om vooraf geïnstalleerde apps op smartphones te vervangen door een product van de concurrent. Maar het parlement vindt de voorstellen nog te slap en diende 140 amendementen in om ze scherper te maken.

Alternatief moet gelijkwaardig zijn, niet inferieur

Zo wil het parlement bijvoorbeeld dat poortwachters niet alleen zorgen dat er voor alle producten die ze zelf aanbieden een minder gepersonaliseerd alternatief van een andere partij voorhanden is, maar ook dat dat aangeboden alternatief net zo goed is als hun eigen. Het moet ‘gelijkwaardig’ zijn, geen inferieur product.

Diezelfde poortwachters moeten van het parlement verplicht worden hun eigen producten net zo te beschouwen als die van anderen. Die eigen producten, bijvoorbeeld de agenda, of een dienst als WhatsApp, zouden afzonderlijke commerciële zaken moeten zijn.

Wie er poortwachter is, moet regelmatig worden herzien. Het parlement voorziet bijvoorbeeld in de nabije toekomst dat spraakgestuurde programma's ook onder de nieuwe regels moeten vallen.

Tang: “Een handjevol techgiganten heeft met agressieve overnames en het hamsteren van persoonlijke gegevens versterkte muren opgetrokken om alle concurrentie buiten te houden. Europese bedrijven en internetgebruikers worden in de houdgreep gehouden door Mark Zuckerberg en de zijnen.”

De Europarlementariër weet niet wanneer de onderhandelingen zullen zijn afgelopen, maar hij heeft de indruk dat alle partijen graag haast willen maken. Gepland was dat de wetten in 2023 zouden ingaan.

