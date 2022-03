Europa zet financiële markten op spoor van duurzaam vastgoed

Nieuwe regels van de Europese Unie konden weleens een goede stimulans blijken voor het verduurzamen van gebouwen. Die regels richten zich op beleggers: zij worden niet rechtstreeks verplicht om duurzaam te gaan beleggen, maar wel om heldere informatie te verstrekken over het duurzame gehalte van hun fondsen. Zijn hun beleggingen grijs, groen of lichtgroen?

Die aanpak kan werken, denken vijftien Nederlandse beleggers in woningen, winkels en kantoren (samen goed voor een kleine 40 procent van al het bezit van vastgoedfondsen). Het valt te verwachten dat de Europese regels de interesse in duurzame gebouwen vergroten, zeggen zij in een onderzoekje van adviesbureau Colliers.

De regels waar het om gaat, staan in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de verordening over duurzaamheidsinformatie in de financiële sector. Die doet ‘een flinke schep bovenop’ wat in Nederland al verplicht was, schrijft Colliers. Nederlandse regels verplichten onder meer tot energiebesparende maatregelen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Nieuwbouw moet aan de zogeheten Beng-normen voldoen (‘bijna energieneutraal gebouw’). “Dat is niet genoeg”, stelt Colliers.

Strenger dan de Nederlandse regels

De Europese Commissie gooit het met haar SFDR-verordening over een andere boeg, die van de financiële markten. Banken en pensioenfondsen zijn verplicht verslag te doen van hun duurzaamheidsresultaten. Die worden afgemeten aan eveneens op Europees niveau vastgestelde criteria. In een soort groen handboek is bepaald wanneer nieuwbouw, beheer, aankoop en renovatie van vastgoed duurzaam genoemd mag worden. De criteria zijn strenger dan de Nederlandse; de energiebehoefte van nieuwbouw moet bijvoorbeeld 10 procent lager liggen dan wat de Beng-normen voorschrijven.

Die criteria leveren een objectieve maatstaf voor duurzaamheid op. Dat is op zich al een stap vooruit voor investeerders die geld duurzaam willen wegzetten via banken, pensioenfondsen en andere beleggingsinstellingen. Onderzoek uit 2021 naar zeshonderd fondsen die zich ‘duurzaam’ noemden, toonde aan dat ruim 70 procent van hen zich weinig gelegen liet liggen aan het klimaatakkoord van Parijs en ook gewoon nog belangen in de fossiele industrie had. De nieuwe regels scheppen helderheid over zulke al dan niet terechte duurzaamheidsclaims; investeerders weten daardoor beter waar ze aan toe zijn.

Dat gaat gevolgen hebben, zeggen de beleggers met wie Colliers sprak. “De SFDR dwingt je om de daad bij het woord te voegen", zegt bijvoorbeeld Wouter Zwetsloot van Cromwell Property. Het wordt voor beleggers de moeite waard om alleen nog gebouwen te kopen die volledig aan de EU-criteria voldoen. En dat maakt het voor projectontwikkelaars weer interessanter om bestaande gebouwen te verduurzamen en daarna op de markt te brengen.

Bijzonder slimme zet

De beleggers in het Colliers-onderzoek zien ook knelpunten. Niet elk aspect van de Europese regels is duidelijk, zeggen ze, en ook sommige eisen op het gebied van betrouwbare duurzaamheidsdata zijn lastig. Bijvoorbeeld over energiecontracten: die worden meestal afgesloten door de huurders, en zij zijn lang niet altijd genegen de data daarover met de vastgoedeigenaar te delen.

Niet alle investeerders stellen overigens al te precieze vragen over die data. Vaak beperken ze zich tot bekendere begrippen, zoals energielabels. “De vragen over SFDR beperken zich vaak tot: ‘Voldoe je eraan?’ En dan is het klaar”, vertelt Boris van der Gijp van Syntrus Achmea.

Toch heeft de Europese Commissie met haar verordening ‘een bijzonder slimme zet gedaan', vindt Arjan van Eijk, hoofd duurzaamheid bij Colliers. “De gedwongen financiële transparantie zorgt voor een financiële prikkel”, stelt hij. “Verduurzaming gaat meer lonen.”

