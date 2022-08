Europa feliciteert Griekenland met hervormingen en zwakt financieel toezicht af

Een nieuwe mijlpaal voor Griekenland. Op zaterdag vervalt het strenge financiële toezichtsregime van de Europese geldschieters, die Griekenland in het vorige decennium miljarden euro’s leenden om het land financieel op de been te houden. “Na twaalf jaar komt voor ons land een moeilijk hoofdstuk ten einde”, zo verwoordde minister van financiën Christos Staikouras het ingaan van de nieuwe fase.

Na uitkering van de laatste leningentranche, in de zomer van 2018, kwam Athene onder verscherpt toezicht te staan. Dat moest ervoor zorgen dat hervormingen doorgingen en de begroting niet opnieuw zou ontsporen. De Europese Commissie is zo tevreden, dat ze besluit dat toezicht niet te verlengen.

‘Griekenland heeft aan verreweg het grootste deel van de verplichtingen voldaan en doeltreffend hervormingen uitgevoerd, zelfs in moeilijke omstandigheden als gevolg van de covidpandemie en Ruslands militaire agressie tegen Oekraïne’, schrijven de Eurocommissarissen Valdis Dombrovskis en Paolo Gentiloni. ‘We willen Griekenland feliciteren met alle successen.’

Bezuinigingen, actieplannen, hervorming

Die toon is weleens minder feestelijk geweest. In 2010 dreigde het land financieel te bezwijken door een mix van onder meer kolossale begrotingstekorten en leugens over statistieken. Het land klopte aan bij Brussel en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor hulp. Die schoten in acht jaar tijd drie keer te hulp met in totaal 290 miljard euro, maar eisten in ruil onder meer enorme bezuinigingen, actieplannen om de corruptie te bestrijden, hervorming van de belastinginning en wetgeving om de economie concurrerender te maken.

Opvolgende regeringen schotelden de Grieken de ene na de andere pijnlijke ingreep voor, die jarenlang regelmatig tot massale protesten en stakingen leidden – tegen de eigen leiders én die in de Europese Unie. In 2015 stelde Athene noodgedwongen restricties in op de opnames van contant geld en betalingen naar het buitenland, omdat de banken dreigden om te vallen en Griekenland bijna de euro moest inleveren. Het bbp kromp met maar liefst een kwart.

Maar het tij keerde. Inmiddels kan Griekenland weer zelfstandig lenen op de financiële markten en groeit de economie momenteel harder dan gemiddeld in de EU.

Torenhoge energieprijzen

Aan de andere kant kampen ook de Grieken met flinke inflatie en torenhoge energieprijzen. Als een van de eerste EU-landen besloot Griekenland in mei al de extra winsten van energiebedrijven met maar liefst 90 procent af te romen, met terugwerkende kracht vanaf oktober vorig jaar. Ook compenseert Athene de stijging van de energierekening van consumenten en het midden- en kleinbedrijf voor het grootste deel. Dat heeft de staatskas al zo’n 8 miljard euro gekost. Het land had zich al opnieuw in de schulden gestoken om de coronapijn te verzachten.

Van de leningen uit de crisisperiode heeft Griekenland de 32 miljard die het IMF verstrekte al volledig afgelost. Daarnaast begon Athene twee jaar terug aan de terugbetaling van de veertien eurolanden waarvan het in de eerste fase van de crisis 53 miljard leende, toen er nog geen Europees reddingsfonds bestond. Nederland nam daarvan 3,2 miljard voor zijn rekening, waarvan de Grieken volgens de afspraken uiterlijk 2041 de laatste euro aflossen.

Met de aflossing van de ruim 190 miljard euro die uitstaat bij de Europese stroppenpotten EFSF en ESM in Luxemburg hoeft Griekenland pas volgend jaar te beginnen. Daar zit een adder onder het gras: om te voorkomen dat de terugbetaling in gevaar komt, moet de EU volgens de regels een vinger aan de pols houden tot driekwart is afgelost.

Volgens de huidige prognoses is dat pas in 2060. Dat toezicht is echter milder dan de variant die zaterdag afloopt: de controle vindt halfjaarlijks plaats in plaats van elk kwartaal, en geeft Griekenland bovendien meer beleidsvrijheid. Wel moet Athene tot 2060 jaarlijks een primair surplus op de begroting hebben van gemiddeld 2,2 procent, en geldt de staatsschuld volgens veel economen met meer dan 190 procent van het bbp als onhoudbaar hoog. Zij rekenen er dan ook op dat verdere versoepelingen of zelfs kwijtschelding op enig moment noodzakelijk zijn.

