EU en VS bevriezen handelsconflict en richten zich samen op hoofdveroorzaker overproductie staal: China

‘De strijdbijl begraven’ is wat sterk uitgedrukt, maar de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben een eerste stap gezet in de afkoeling van hun handelsconflict. Dat begon bijna drie jaar geleden, toen de Amerikaanse president Donald Trump importtarieven instelde van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium uit onder meer de EU.

Brussel sloeg (voorspelbaar) terug met tegenmaatregelen, gevolgd door een opeenstapeling van acties en reacties. Die keten wordt nu doorbroken. De Europese Commissie, die leidend is in het EU-handelsbeleid, maakte bekend dat de geplande verdubbeling van importtarieven op onder meer Amerikaanse motorfietsen, bourbon whiskey en pindakaas per 1 juni van de baan is. Die heffingen zouden van 25 naar 50 procent gaan. Ook zouden er nieuwe producten op de tarievenlijst komen, waaronder lippenstift en sportschoenen.

‘Effectieve oplossingen, gepaste handelsmaatregelen’

Voorlopig blijft alles even zoals het is. Ook de Amerikaanse 25- en 10-procentheffingen op staal en aluminium blijven van kracht. In een gezamenlijke verklaring maken Brussel en Washington wel duidelijk dat ze voortaan (lees: sinds Trump werd opgevolgd door Joe Biden) samen willen optrekken als ‘bondgenoten en partners’. Ze zeggen samen de hoofdoorzaak van de mondiale overproductie van staal te willen aanpakken: China.

Dat is alleen al in toon een grote verandering vergeleken met het Trump-tijdperk. Trump noemde de EU een van Amerika’s grootste vijanden. “Europa behandelt ons slechter dan China”, zei hij eens.

Tot het einde van het jaar zullen de EU en de VS zich beraden op ‘effectieve oplossingen, inclusief gepaste handelsmaatregelen, om onze cruciale industrie te beschermen’, aldus de gezamenlijke verklaring van vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie, de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai en VS-handelsminister Gina Raimundo.

Digitaks

De ontdooiing in de handelsbetrekkingen heeft ook te maken met het eerste bezoek dat president Biden volgende maand aan Brussel brengt, voor zowel een Navo- als een EU-VS-top. Een Europese aanscherping van de importtarieven zou niet bepaald als een warm welkom worden gezien voor een president die de trans-Atlantische betrekkingen wil verbeteren.

De afgelopen jaren waren er meer wrijvingen tussen de twee handelsgrootmachten. Een ander conflict draaide om subsidies voor de vliegtuigbouwers Airbus (Europees) en Boeing (Amerikaans). In maart besloten beide partijen de bijbehorende importheffingen voor vier maanden op te schorten.

Van mogelijk structurelere aard is het Amerikaans-Europese meningsverschil over de belasting op Amerikaanse digitale techreuzen zoals Google en Facebook. Vooruitlopend op een Europese digitaks heeft Frankrijk in 2019 besloten tot een eigen omzetbelasting op de diensten van deze multinationals. Ook toen nam Washington maatregelen.

