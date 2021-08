‘EU betaalde in mei en juni meer voor vaccins van Pfizer en Moderna’

Volgens de Financial Times betaalde de Europese Unie in mei 19,50 euro per dosis voor het Pfizer-vaccin, bijna 26 procent meer dan de 15,50 euro die eerder voor doses werd betaald.

De Britse zakenkrant schrijft dat zij delen van het contract met Pfizer heeft ingezien. Of de voorwaarden van de leveranties ook zijn veranderd, meldt de krant niet. De EU kocht in mei 900 miljoen doses van dit vaccin en nam een optie op nog eens 900 miljoen.

Moderna rekende volgens de krant 21,50 euro per dosis waar het eerder 19 euro in rekening bracht. De EU kocht zowel in februari als in juni 150.000 doses van het Moderna-vaccin.

Anonieme bronnen van de krant meldden dat de farmaceuten gebruik konden maken van hun sterke positie. Hun vaccins waren effectiever gebleken dan die van AstraZeneca en Janssen (die tegen kostprijs worden verkocht). Bovendien traden bij die laatste twee vaccins zeldzame bijwerkingen op. Ook zou hebben meegespeeld dat de productie van de vaccins (deels) in Europa zou plaatsvinden.

Een woordvoerder van de EU zei desgevraagd dat de commissie ‘nooit commentaar geeft over de prijzen in de vaccincontracten’ en wil ook niet bevestigen dat de prijzen voor de vaccins zijn gestegen.

De kostprijs van het vaccin van Pfizer ligt waarschijnlijk rond de 6,50 euro. Dat is het althans het bedrag dat de bij de Afrikaanse Unie aangesloten landen voor het Pfizer-vaccin zouden hebben betaald.

