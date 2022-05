EU bereidt zich voor op nieuwe ‘gasshock’

De waarschuwingen staan in een conceptdocument, dat in handen is van de nieuwssite Euractiv. In april schrok Brussel al op toen Rusland de gastoevoer naar Polen en Bulgarije afkneep. Ook toen klonken er waarschuwingen in Brussel richting lidstaten, die nu nog dringender klinken. Met de naderende zomer is er nu minder vraag naar gas, maar afsluitingen kunnen toch grote gevolgen hebben voor de industrie en voor de gas- en stroomprijs.

De vrees bestaat dat Rusland met een gasoorlog wil terugslaan, bijvoorbeeld als reactie op de uitbreidingsplannen van de Navo. Rusland stelde recent al tegensancties in tegen Duitse energiebedrijven.

President Poetin snijdt daarmee weliswaar in zijn eigen vingers, het Russische Gazprom verdient tot nu toe dagelijks honderden miljoenen aan de Europese leveranties. Maar het kan een vlucht naar voren zijn, omdat de EU van plan is voor het einde van dit jaar het verbruik van Russisch gas met twee derde te minderen.

Europees prijsplafond

De gasprijzen gingen afgelopen week juist verder omlaag omdat de Europese Unie energiebedrijven verzekerde dat zij Russische gasleveranties kunnen betalen zonder de Europese sanctiewetten te schenden. De marktprijs voor gas schommelt nu rond de 100 euro per megawattuur. Voor de invasie in Oekraïne was dat ongeveer 90 euro per megawattuur.

Mocht Rusland de gaskraan plotseling verder dichtdraaien, dan adviseert de Europese Commissie met een Europees prijsplafond de industrie en de consumenten te beschermen. Zo'n plafond is een overheidsingreep in de markt, waarbij energiebedrijven een maximumprijs wordt opgelegd die ze mogen vragen van hun klanten. Hoge energierekeningen leiden nu al in heel Europa tot grote betalingsproblemen bij huishouden.

De kritiek van gasexperts op zo'n prijsplafond is dat het bedrijven niet aanmoedigt strategische gasvoorraden bij te vullen. Minister Jetten van klimaat kondigde onlangs allerlei maatregelen af om de voorraden deze zomer weer op peil te krijgen. Daarbij is Russisch gas nog wel nodig.

Noodscenario's voor gasafsluiting

Landen als Nederland en Duitsland zijn tegen een ingreep in de vrije gasmarkt, terwijl bijvoorbeeld Frankrijk daar minder moeite mee heeft. Nederland compenseert via de belastingen onder meer de laagste inkomens voor de hoge energieprijs.

Noodscenario's voor gasafsluiting heeft de EU al vele decennia. Tijdens de grote gasoorlog van begin 2009 tussen Rusland en Oekraïne (over transporttarieven en betalingen) zat een deel van Europa kortstondig in de kou. Dat leidde onder meer tot verbeteringen van het gasnetwerk, zodat landen elkaar beter te hulp kunnen schieten bij tekorten.

Lees ook:

Gasprijs verder omlaag door EU-plan voor betalingen aan Rusland, bijna op niveau van voor de invasie

Het plan van de Europese Unie om energiebedrijven een manier te bieden om voor Russisch aardgas te betalen zonder de sancties te schenden, zorgde voor opluchting bij de inkopers van Russisch gas.