Ericsson wil met 5G laten zien dat het een concurrent kan zijn van Huawei

Hoe laat je het belang van 5G zien, van het snelle mobiele internet? Bijvoorbeeld door een ambulance binnen te rijden tijdens een presentatie en een reanimatie te starten. De ambulanceverpleger snijdt – rats – het shirt van de proefpatiënt open. Tellen later al worden de echobeelden van de patiënt via een mobiele 5G-verbinding naar het ziekenhuis gestraald.

In de nieuwe 5G-hub, een testlocatie die donderdag is geopend op de High Tech Campus in Eindhoven, verschijnt de dokter live in beeld en geeft het ambulance-personeel advies. In de toekomst moet deze technologie levens gaan redden, is de boodschap. De snelle verbinding wordt hier verzorgd door Ericsson, de Zweedse leverancier van telecomapparatuur.

Europees alternatief voor Huawei

Proeftuinen, broedplaatsen, hubs of labs: Nederland moet het nog even doen met experimenten. Pas later dit jaar komen er veilingen voor de radiofrequenties voor 5G. Maar elders heeft Ericsson al de nodige 5G-netwerken draaien. “Dat zijn er 24, in veertien landen op vier continenten”, vertelt general manager John Zijlmans van Ericsson Nederland na de presentatie.

En dat zijn geen experimenten meer, het is de commerciële praktijk. Zo kunnen klanten van het Zwitserse telecombedrijf Swisscom binnen twee tellen een film downloaden. Via 5G-apparatuur van Ericsson dus. In totaal heeft het bedrijf 79 commerciële 5G-contracten getekend.

Ericsson wordt vaak genoemd in nieuwsberichten die eigenlijk over Huawei gaan, als Europees alternatief voor het Chinese concern dat volgens de Verenigde Staten samenwerkt met de Chinese overheid en daarom onbetrouwbaar zou zijn. Ericsson zegt liever niet op geopolitieke kwesties te reageren. “Huawei is een formidabele concurrent, wat goed is voor de industrie. Ze houden ons scherp”, zei CEO Börje Ekholm vorig jaar tegen de Financial Times.

Bluetooth-technologie uit Emmen

“Wij zijn een gezond bedrijf en gaan uit van onze eigen kracht”, zegt general manager Zijlmans nu. Dat betekent veel investeren in innovatie en in langdurige zakenrelaties. Een van die vaste klanten is telecom-kabelbedrijf VodafoneZiggo, dat Ericsson omgekeerd een hofleverancier noemt. Ze werken samen in de nieuwe 5G-hub.

Ericsson is al honderd jaar actief in Nederland. Het heeft negenhonderd medewerkers in Rijen, Maastricht, Amsterdam, Den Haag en Hilversum. De locatie Emmen is in de loop der tijd afgevallen, maar mag niet onvermeld blijven. Want weinig gebruikers van draadloze koptelefoons zullen vermoeden dat daar de bluetooth-technologie is uitgevonden.

In Emmen ontwikkelde de Nederlander Jaap Haartsen voor Ericsson de draadloze radioverbinding voor mobieltjes en andere apparaten. De naam Bluetooth verwijst naar de Vikingenkoning Harald Blauwtand en het bluetooth-logo bestaat uit zijn initialen in runen. Die technologie werd beschikbaar gesteld aan allerlei concurrenten, zoals Apple, Microsoft, IBM en Toshiba. Vanuit het idee: als je het voor jezelf houdt, wordt het nooit de wereldwijde standaard. Dankzij deze opvatting kon bluetooth de wereld veroveren.

Technologie is politiek geworden

Vandaag de dag is dat opvallend omdat de techbranche inmiddels de nodige patent-oorlogen achter de rug heeft, tussen Apple en Samsung bijvoorbeeld. En omdat technologie in toenemende mate politiek is geworden. Zo vormt het een wapen in de machtsstrijd tussen China en de Verenigde Staten.

Dat Ericsson goede zaken doet in de Verenigde Staten heeft niet alleen daarmee te maken. De Zweden verkregen er al een flinke voetafdruk toen de Noord-Amerikaanse concurrent Nortel failliet ging. In 2009 betaalde Ericsson meer dan een miljard dollar voor Nortel-dochter CDMA, dat 3G-apparatuur leverde aan telecombedrijven zoals Verizon.

“Nu zijn daar ook de 5G-investeringen op gang gekomen”, zegt Zijlmans. “Vooral in rurale gebieden in de Verenigde Staten zie je dat woningen op het internet worden aangesloten met 5G-apparatuur. Een antenne op het huis is er veel gebruikelijker dan in Nederland, waar we aan vaste internetverbindingen gewend zijn.”

Betere stoplichten

Wereldwijd zijn er relatief weinig aanbieders van 5G-technologie: naast Ericsson en Huawei heb je nog het Finse Nokia en het Chinese ZTE, maar dan houdt het wel op. Een Amerikaanse aanbieder is er nog niet. Dat de markt een beperkt aantal aanbieders kent, is het gevolg van overnames in de branche, zegt Zijlmans. “Daarnaast gaat het om complexe technologie die om grote investeringen en inspanningen vraagt.”

Huawei kan goedkoper leveren dan westerse concurrenten. Maar er zitten financiële voordelen aan een vaste relatie met een betrouwbare leverancier, stelt Ericsson daar tegenover. De hardware van Ericsson, de computerkasten dus, waren in 2015 al klaar voor 5G, schreef topman Ekholm in een blog. Een software-update is voldoende om 5G bij klanten aan te zetten en die hoeven dus niet alle apparatuur te vervangen. Afgelopen kwartaal behaalde Ericsson een omzet van 6,2 miljard euro.

460 miljoen 5G-gebruikers in China

Historische relaties heeft Ericsson trouwens ook in China. Al in 1894 leverden de Zweden daar hun eerste producten, 126 jaar geleden dus. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is China een van de grootste afnemers van Ericsson.

En ook in deze jaren van geopolitieke spanningen tussen China en de VS blijft Ericsson daar goede zaken doen. Net als Nokia heeft Ericsson kortgeleden nieuwe contracten getekend met Chinese telecomaanbieders. Het is ook een markt die je haast niet kunt missen: China heeft in 2025 460 miljoen 5G-gebruikers, voorspelt onderzoeksbureau GSMA Intelligence.

Europa moet investeren om niet achterop te raken, vindt Ericsson. En daarbij gaat het niet alleen om apparatuur maar ook over de ontwikkeling van allerlei slimme toepassingen. Daar moet de 5G-hub aan bijdragen, vooral op de thema’s gezondheid, entertainment, business, sport en cultuur.

Een voorbeeld is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ervaring gaat opdoen met ‘machine-leren’, zodat verkeerslichten zich via datastromen leren aanpassen aan verkeerssituaties, zodat er minder lang voor een rood licht gewacht hoeft te worden. Maar ook: altijd groen licht voor de ambulance.

