Er zit nog rek in het bedrijfsleven: veel nieuwe ondernemers in cultuur, sport en recreatie

Er zit nog altijd rek in het Nederlandse bedrijfsleven, al verschilt het sterk per branche. Volgens nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) telt Nederland inmiddels ruim 2,2 miljoen bedrijven, een groei van bijna 5,5 procent vergeleken met een jaar geleden. Ondernemers die iets nieuws beginnen, doen dat vooral in de voeding, cultuur, sport of recreatie. De KvK registreerde in deze sectoren een kwart meer beginnende ondernemers dan in dezelfde maand vorig jaar.

Volgens Jos Klerx, sectorspecialist horeca en recreatie bij Rabobank, gaan vooral veel zzp’ers een nieuw avontuur aan: “Nu alles weer mag trekken deze sectoren weer aan. Wij zien dat de omzetten her en der al hoger uitvallen dan in 2019, dus voor corona. Er is vooral meer vertrouwen bij werknemers. Zij zien weer mogelijkheden. Er is ook weer volop werk.”

Nieuwe kansen voor acteurs

Door het enorme tekort aan personeel in vrijwel alle branches is het gunstig om als zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp) aan de slag te gaan, meent Klerx. “Je kunt nu als zelfstandige gemakkelijk bij meerdere werkgevers terecht.” Zo is er in de cultuursector weer behoefte aan bijvoorbeeld technici voor geluid en licht en ook voor acteurs zijn er nieuwe kansen.

Nu ook sportscholen weer op volle kracht draaien is in die branche weer ruimte voor personal trainers. Doordat veel Nederlanders in coronatijd hun eigen land ‘ontdekten’ als vakantiebestemming, piekt de recreatiesector al langere tijd.

Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, hebben veel consumenten de neiging om ‘de schade in te halen’ na diverse lockdowns. Ze gaan vaker uit eten of even een terrasje pakken. Een ideaal moment om een horecazaak te beginnen, zo ziet de KvK aan de registraties. In april telde Nederland 935 ondernemers die een restaurant, lunchroom, hotel of café openden.

Eventcateraars

Klerx herkent zich niet in het beeld dat er meer horeca is, althans niet als het gaat om fysieke vestigingen: “Dit zijn toch eerder inschrijvingen van zzp’ers dan locaties die opengaan.” Het soort horeca dat er volgens de Kamer van Koophandel is bijgekomen lijkt de constatering van Klerx te bevestigen. Er zijn vooral veel zogeheten eventcateraars bijgekomen. In die groep vallen bijvoorbeeld zelfstandige koks en barista’s.

Bij de cultuur, sport en recreatie ging het om ruim duizend beginnende ondernemers, voornamelijk op het gebied van kunst. Liefst 80 procent begon een onderneming in de hoek van de cultuur. De rode draad bij de sectoren die weer opleven is hoe dan ook de gedachte bij de consument: hoera, we mogen weer.

Tegelijkertijd is door het uitdoven van de pandemie een eind gekomen aan de noodsteun van de overheid. Hierdoor zijn er in Nederland meer mensen die met hun bedrijf stoppen en minder ondernemers die een nieuw bedrijf beginnen dan vorig jaar rond deze tijd. In april werden in Nederland 20.000 nieuwe ondernemingen ingeschreven bij de KvK, 3 procent minder dan een jaar geleden.

Oorlog en inflatie

Het aantal bedrijven dat ermee ophield steeg naar 12.000. Dat is een kwart meer dan in april 2021. Toch waren er volgens de KvK minder faillissementen (94), het laagste maandcijfer sinds januari 2020. De KvK zegt dat het wel meer telefoontjes van ondernemers krijgt met vragen over de gevolgen van een mogelijk faillissement.

Dat sectoren als de horeca en de recreatie na een diepe crisis nu uit het dal klimmen is ook beslist geen garantie voor een onbezorgde toekomst, benadrukt sectorspecialist Jos Klerx. “Zo is het consumentenvertrouwen historisch laag, onder andere als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de inflatie. Je weet daarom niet wat het effect op de langere termijn is. Mogelijk hebben de oorlog en de prijsstijgingen een flinke impact op het besteedbaar inkomen en kan het er straks zomaar weer heel anders voor staan.”

Lees ook:

Bakfietsen, balanceerlijnen en hologrammen. Deze bedrijven gooiden het roer drastisch om tijdens de pandemie.

Op bezoek bij drie ondernemingen die de crisis aangrepen om te innoveren

Meer ondernemers stoppen door wegvallen noodsteun

De gevolgen van de pandemie voor het bedrijfsleven bleven lang verscholen achter de brede rug van de overheid.