Er zijn topvrouwen genoeg, maar zonder hulp vinden bedrijven ze niet

Stap voor stap gaat het, en die stappen zijn niet groot. Topvrouwen.nl werd al in 2014 opgericht, door het ministerie van onderwijs (waaronder ook emancipatie valt) en werkgeversvereniging VNO-NCW, met de bedoeling te laten zien dat er genoeg geschikte vrouwen voor topfuncties zijn. Toch dringen die maar mondjesmaat door tot de bestuurskamers. “Er is een kleine groep koplopers”, stelde de Bedrijvenmonitor Topvrouwen begin dit jaar. “Maar een grote groep bedrijven komt niet in beweging.”

Maar de Sociaal-Economische Raad blijft hoopvol. Vorige maand nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan over diversiteit in het bedrijfsleven, en daarin was veel terug te vinden van een eerder SER-advies. Raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moeten op den duur voor een derde uit vrouwen bestaan, schrijft die wet voor. Er moeten ook streefcijfers voor een meer divers personeelsbestand worden opgesteld.

Een rijtje kopstukken

Ondernemingen die zich afvragen hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen, kunnen sinds vandaag – Internationale Vrouwendag – terecht bij een aantal ‘ambassadeurs’. Want Topvrouwen.nl, sinds kort ondergebracht bij de SER, heeft nu een raad van advies met acht mensen die de weg weten in het bedrijfsleven. Voorzitter van die raad is Marguerite Soeteman-Reijnen, bestuursvoorzitter van verzekeraar Aon. Ook oud-staatssecretaris Nebahat Albayrak en hoogleraar diversiteit Halleh Ghorashi zijn lid.

Gaat dat helpen, zo’n rijtje kopstukken? Topvrouwen.nl heeft al een database met de profielen van 2500 board-ready vrouwen, en die wordt nu aangevuld met multicultureel talent én kandidaten voor de subtop in het bedrijfsleven. Keus genoeg. Maar kennelijk zijn er dus nog steeds bedrijven die deze vrouwen niet weten te vinden. Het is zoals SER-voorzitter Mariëtte Hamer het zegt: “Er is nog een lange weg te gaan”.

Vrouwen werken vaker in deeltijd en draaien minder overuren. Daardoor hebben ze een lagere kans om door te stromen naar een leidinggevende functie, aldus nieuw SCP-onderzoek.