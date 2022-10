Er zijn gewoon te weinig woningen, óók voor vluchtelingen

Verplicht gemeenten weer om vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, voorrang te geven bij het toewijzen van een huis. Dat is volgens de Adviesraad Migratie de beste methode om deze statushouders te laten doorstromen vanuit de overvolle asielzoekerscentra en hen op weg te helpen met hun integratie in Nederland.

Dat advies ligt gevoelig. Vluchtelingen zijn vooral aangewezen op woningen van corporaties. De wachtlijsten daarvoor zijn lang, en voorrang voor de een betekent langer wachten voor de ander. De eerste afwijzende reacties kwamen dan ook snel. ‘Natuurlijk, onze kinderen wachten nog wel even', heette het al op Twitter.

Het probleem dat de adviesraad wil aanpakken, is groot. Er wonen in azc’s nu 17.000 vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en dus recht hebben op een huis. Tot 2017 waren gemeenten verplicht hen als ‘urgent’ aan te merken en hun voorrang te geven op ‘gewone’ woningzoekenden. Nog steeds moeten gemeenten voor onderdak zorgen, maar die verplichte urgentie is uit de wet geschrapt.

Op eigen houtje redden ze het niet

Verhoog de druk, zegt de adviesraad nu, en maak statushouders weer urgente woningzoekenden – net als bijvoorbeeld mensen die uit een psychiatrische instelling komen of om medische redenen snel een ander huis nodig hebben. Daar is alle reden toe, vindt de raad, want op eigen houtje redden ze het niet: ze hebben geen wachttijd opgebouwd, vaak ook geen netwerk dat helpt met zoeken en geen vast onderdak van waaruit ze kunnen zoeken.

Helpt de remedie van de adviesraad? Dat is hoogst onzeker. De verplichting die de raad wil herinvoeren, geldt alleen voor gemeenten die een zogeheten huisvestingsverordening hebben waarin urgentieregels zijn opgenomen. Dat zijn er minder dan de helft. Andere gemeenten spannen zich trouwens ook wel in voor statushouders. Bij de meesten heeft de wetswijziging van 2017 niets veranderd. Het ligt dus niet voor de hand dat het terugdraaien ervan zoden aan de dijk zet.

Het echte knelpunt is uiteraard iets anders: het woningtekort. Tegelijk met het rapport van de adviesraad werden cijfers openbaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2012 kwamen er in Nederland 600.000 woningen bij, meldde het CBS, maar het aantal sociale huurwoningen daalde in die tijd juist met 46.000.

Gevolg van doelbewuste politiek

Die krimp is deels het gevolg van stijgende huren van particulier woningbezit, waardoor veel woningen niet langer als sociale huur gelden. Maar het is ook het gevolg van een doelbewuste politiek, met name van toenmalig VVD-minister Stef Blok, om corporaties aan banden te leggen. Die kregen juist in die tijd de verhuurderheffing opgelegd, een belasting die hun 12 miljard heeft gekost. Daardoor zakte de nieuwbouw van sociale huurwoningen hard in.

Het aantal woningen dat corporaties kunnen toewijzen aan nieuwe huurders zakte daardoor nog veel harder in, van 224.000 in 2015 naar 172.000 in 2021. Niet alleen doordat Nederland nu minder sociale huurwoningen telt, ook doordat wie eenmaal zo’n woning heeft niet snel meer verhuist. De huurders zijn meer en meer mensen met een laag inkomen, die dus gewoon het geld niet hebben om naar een ander huis om te zien.

In diezelfde periode werden gemiddeld per jaar zo’n 13.000 woningen toegewezen aan vluchtelingen. Niet eens zo veel. Maar in een tijd dat het aantal sociale huurwoningen juist krimpt toch een lastige opgave.

Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) wil het aantal sociale huurwoningen weer laten groeien, maar of dat lukt, is onzeker. Intussen wil hij ook meer flexwoningen, tijdelijke woningen die sneller gebouwd kunnen worden. Hoe dan ook zullen statushouders en andere woningzoekenden geduld moeten hebben.

