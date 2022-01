Er zal dit jaar weer flink gereisd worden, en dat drijft de olieprijzen op

Of er dit jaar een eind komt aan de fors stijgende olieprijzen? Nou, niet per se, stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. De gerenommeerde denktank uit Parijs voorspelt dat de oliemarkt verkrapt in 2022; de vraag naar olie zal blijven toenemen terwijl het aanbod door politieke spanningen onzeker blijft.

Al dit jaar kan de vraag naar olie op het niveau van vóór de coronacrisis uitkomen, schat het IEA. De omikronvariant van het coronavirus mag wereldwijd voor een ‘recordaantal infecties’ zorgen, aan de reislust is daar weinig van terug te zien.

De behoefte om in het vliegtuig te stappen wordt naar verwachting nog groter. “In het huidige tempo (van besmettingen en vaccinaties, red.) zal een groot deel van de populatie aan het eind van dit kwartaal immuniteit hebben opgebouwd”, schrijft de denktank. Als gevolg daarvan verwacht IEA dat overheden veel reisrestricties loslaten in de tweede helft van dit jaar, wat de vraag naar olie zal opvoeren.

Spanning aan de Oekraïense grens

Aan de aanbodkant hapert het. In december steeg de hoeveelheid dagelijks uit de grond gehaalde olie met ‘een bescheiden’ 130.000 vaten, staat in het rapport. Veel olielanden, waaronder Libië, Ecuador, Nigeria en Maleisië, kampten in december met productieproblemen en technische storingen. Ook Rusland pompte minder op dan verwacht. De Verenigde Arabische Emiraten kampten met aanvallen, waarschijnlijk van Houthi-rebellen uit Jemen.

Beleggers anticiperen op meer technische en politieke spanningen, bijvoorbeeld die tussen Rusland en het Westen rond de grens van Oekraïne. Dat kan de Russische uitvoer van olie en gas later dit jaar gaan bemoeilijken. Inkopers lijken nu al bereid wat meer te betalen voor een vat olie om dat scenario voor te zijn.

Die krapte drijft de prijzen naar hoogtes die in zeven jaar niet zijn voorgekomen. Woensdagochtend moesten kopers 88,35 dollar voor een vat neertellen, waar dat een jaar geleden 56 dollar was.

Een hogere prijs aan de pomp

Hoge olieprijzen vertalen zich doorgaans in hogere benzineprijzen aan de pomp, al hangen die in Nederland ook af van accijnzen en btw. De adviesprijs voor een liter Euro95 bedraagt nu gemiddeld 2,13 euro. Dat is veel, al lag de prijs in november nog iets hoger.

IEA ziet veel ruimte voor productieverhogingen: er kunnen nog 6,2 miljoen extra vaten per dag worden opgepompt, mocht dat nodig zijn. Vooral Saoedi-Arabië kan de kraan verder openzetten. Maar ook de Verenigde Staten, Brazilië en Canada kunnen een tandje bijzetten. Vanwege de hoge olieprijzen is de verwachting dat met name olieboeren uit de VS dat ook doen.

Zorgelijk is dat de opgeslagen olievoorraden klein zijn, vindt IEA. Als er iets misgaat met de productie of als de vraag hoger uitvalt dan verwacht, is er weinig achter de hand om dat op te vangen. Daardoor, schrijft de denktank, kan ook 2022 een jaar worden met flinke prijsschommelingen.

Dat de inflatie in veel westerse landen zo hoog is, komt onder meer door de hoge energieprijzen. Dat geldt ook voor die van olie. Maar bij het bepalen van de inflatie worden de huidige prijzen afgezet tegen de prijzen van het jaar daarvoor. In 2020 waren de olieprijzen laag en is het prijsverschil met nu heel groot. Of de olie in 2022 ook veel zal bijdragen aan de inflatie is nog de vraag.

