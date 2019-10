‘Er woedt een strijd over wie eigenaar is van het platteland’

Doen boeren al genoeg?

Boeren boeken wel degelijk resultaten op het gebied van duurzaamheid, zegt boerenbrancheorganisatie LTO Nederland; verschillende onderzoeken tonen dat aan. Op verzoek van LTO Nederland zelf onderzocht Wageningen Economic Research nog zeer recent wat de sector in de afgelopen dertig jaar heeft bereikt op dat gebied.

Volgens ‘Wageningen’ is de uitstoot van broeikasgassen door de land- en tuinbouwsector tussen 1990 en 2016 met ongeveer 17 procent afgenomen, bijna anderhalf keer zoveel als het Nederlandse gemiddelde van zo’n 12 procent. In 2016 werd al in 85 procent van de kassen gewerkt met biologische bestrijders.

Tegelijkertijd constateerden de onderzoekers dat de uitstoot van fijnstof door boerenbedrijven sinds 1990 met 27 procent is toegenomen. De sector is daarmee verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de fijnstofuitstoot in Nederland.

Hoewel er relatief weinig mensen werken, gaat er veel geld om in de land- en tuinbouwbranche. De toegevoegde geldwaarde van de Nederlandse agrarische sector was in 2016 volgens Wageningen Economic Research 52 miljard euro, oftewel 8,3 procent van de Nederlandse economie.

De meeste producten gaan naar het buitenland. Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld, na de Verenigde Staten. In 2018 werd voor ruim 90 miljard euro aan landbouwproducten en goederen geëxporteerd.