Er rijdt nog geen elektrische auto op de weg, maar fabrikant Rivian rekent al op ongekende beursgang

Er rijdt nog geen auto van ze op de weg, maar aan vertrouwen geen gebrek bij nieuwkomer Rivian. Maar liefst tachtig miljard dollar hoopt de Amerikaanse autoproducent op te halen tijdens de beursgang in november. Als dat lukt zorgt Rivian voor een van de grootste Amerikaanse beursgangen dit jaar, meldt persbureau Bloomberg, en is het bedrijf in een klap meer waard dan bijvoorbeeld oudgediende Ford. Die fabrikant heeft een waarde van ruim vijftig miljard dollar.

De plannen klinken nogal ambitieus voor een bedrijf dat pas deze herfst zijn eerste product op de markt brengt: de R1T, een elektrische pick-up, zoals alle automodellen van Rivian elektrisch zullen zijn.

Een voertuig dat geschikt is voor alles wat je een weg zou kunnen noemen

Maar helemaal uit de lucht valt de autoproducent ook weer niet. Zo ontving Rivian, in 2009 opgericht door de Amerikaanse ingenieur R.J. Scaringe, de afgelopen jaren meer dan tien miljard dollar van investeerders, meldt persbureau Reuters, waaronder Amazon. Datzelfde Amazon heeft bij Rivian al een bestelling gedaan van 100.000 nog te bouwen elektrische bestelwagens. Het e-commercebedrijf van oprichter Jeff Bezos ambieert CO 2 neutraal te worden en Rivian is een van de gelukkigen om de immense transporttak te helpen verduurzamen.

De investeerders zien nog meer brood in die andere auto van Rivian: de pick-up, een personenwagen met een grote bak aan de achterkant. Die is razend populair in de VS. Zo waren de modellen van Ford, de F-series, met afstand de bestverkochte auto’s van 2019 in dat land. Gevolgd door de pick-upmodellen van Ram, meldt automagazine Automobile. Meer partijen, waaronder Ford, werken aan een elektrische variant. Rivian levert met de R1T binnenkort de eerste. Volgens de site van Rivian ‘een voertuig dat geschikt is voor alles wat je een weg zou kunnen noemen'.

Elon Musk zou zich volgens Bloomberg ergeren ‘aan de waardering waar Rivian naar op zoek is'. De topman van Tesla, de pionier in de elektrische autobranche, was twintig jaar en een miljoen geproduceerde auto’s verder toen zijn bedrijf een marktwaarde van tachtig miljard dollar bereikte. Overigens heeft Tesla inmiddels een waarde van ruim 700 miljard dollar.

Je ziet geheel nieuwe concepten ontstaan

Maar het vertrouwen dat nieuwkomers zoals Rivian een deel van de elektrische automarkt in beslag gaan nemen is groot, merkt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. Het bedrijf zelf is nog niet zo bekend, maar de torenhoge verwachtingen bij Rivian verbazen Luman niet. “Er is een innovatieslag nodig in de sector. Tesla heeft inmiddels grote schaalvoordelen opgebouwd, maar je ziet geheel nieuwe concepten ontstaan die in hoog tempo vanaf de grond worden opgebouwd.”

Zo betreden meer partijen de markt. Bijvoorbeeld de eveneens Amerikaanse bedrijven Canoo (elektrische bestelwagens) en Nikola (elektrische trucks). Ook General Motors zegt per 2025 elektrische pick-ups op de markt te brengen. Ze beconcurreren elkaar niet per se, zegt Luman. Zo hoeft Tesla zich weinig zorgen te maken over Rivian, omdat het bedrijf simpelweg een andere markt bedient. Hoewel Tesla zo nu en dan een zijstap maakt, bijvoorbeeld met de productie van Semi: een elektrische truck. Maar de levering heeft Tesla opnieuw moeten uitstellen naar 2022.

En dat is precies het probleem van de elektrische producenten, zegt Luman. Ze komen hun leveringsbeloften zelden tot nooit na. Een vertraging van jaren is geen uitzondering. Het inmiddels wereldwijde chiptekort is in de autobranche al langer voelbaar. En dan is er ook nog de massale vraag naar batterijen, die veel groter is dan het aanbod. “Je ziet ook dat de producenten niet verder komen dan een capaciteit van 300 kilometer. Dan moet de auto weer aan de stekker. Tesla zit dan wel op 500; ook dat is nog niet voldoende om echt slagen te maken. De fabrikanten gaan gebukt onder het grondstoffentekort.”

Het bedrijf zal nog wel even verlies maken

Rivian heeft een fabriek in de Amerikaanse staat Illinois en denkt over een tweede vestiging in Texas. Het bedrijf komt ook naar Europa, zei ceo Scaringe vorig jaar tegen Reuters, en zou de Britse stad Bristol op het oog hebben. Rivian laat niets los over de cijfers, maar volgens Bloomberg is de kans groot dat het bedrijf nog wel even verlies maakt.

