Er pakken zich donkere wolken samen boven de economie in Europa

Ze vechten momenteel om dominantie binnen de Europese economie. De oorlog in Oekraïne, die voor hoge inflatie zorgt en veel onzekerheid geeft. En het verdwijnen van de coronaregels in veel landen, wat juist voor economische groei zorgt.

Voorlopig lijkt dat tweede het te winnen. Uit de jongste cijfers van marktpeiler S&P Global blijkt dat er, ondanks het oorlogsgeweld, in maart nog steeds sprake was van lichte groei in de eurozone.

S&P enquêteert maandelijks een representatieve groep van duizenden managers uit de industrie en de dienstensector, en vraagt hen bijvoorbeeld hoeveel zij die maand hebben ingekocht voor hun bedrijf. De uitslagen van die enquête worden samengebald in één getal: de managersindex. Komt dat getal boven de 50, dan was er sprake van economische groei.

In maart bedroeg de index 54,5, waar het in februari 55,5 was. Nog altijd een lichte economische groei dus, al gaat het om voorlopige cijfers.

Nieuwe vertragingen en tekorten

Het is de vraag of dat zo blijft. Dat het coronavirus niet meer dicteert met hoeveel mensen je in een café mag staan of in een voetbalstadion, betekent niet dat het zich nu helemaal gedeisd houdt.

Uit de enquête blijkt dat bedrijven in de eurozone last hebben van nieuwe lockdowns in China, waar corona weer even opdook en hardhandig de kop in wordt gedrukt. De Chinese lockdowns zorgen voor nieuwe vertragingen in de aanlevering van goederen uit dat land. Daardoor kunnen bestaande tekorten verder oplopen, net als de prijzen die producenten voor goederen uit Azië betalen.

Ook de oorlog zorgt voor verdere verstoring van de toeleveringsketens. De laatste tijd waren die overigens net wat aan het herstellen. Maar inmiddels is de gemiddelde vertraging bij het bestellen van een product weer terug op het niveau van november vorig jaar.

Doorwerken in de consumentenprijzen

Vooral de industrie heeft het zwaar. Die kampt behalve met vertragingen ook met de hoge prijzen voor olie, gas en grondstoffen als ijzererts en voedingsgewassen. Hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global voorziet dat de ‘ongekende’ prijsstijging van product-onderdelen en grondstoffen de komende maanden zullen doorwerken in de consumentenprijzen.

Ook ING-analist Bert Colijn ziet in de antwoorden van de duizenden managers terug dat de inflatie breder om zich heen begint te slaan. Daarom verwacht ook hij dat de prijsstijgingen nog even zullen toenemen. ING schat nu dat de inflatie in de eurozone voor maart boven de 7 procent zal uitkomen, en dat dit in april wellicht nog hoger wordt. Zowel Colijn als Williamson houdt rekening met economische krimp in het tweede kwartaal.

Frankrijk boert goed door toeristentoename

In de Europese dienstensector bleef de schade veel meer beperkt. Door de corona-versoepelingen kwam er bij bedrijven uit de toerisme- en recreatiesector weer meer geld binnen, en vooral in Frankrijk nam de economische activiteit daardoor toe. Duitsland, dat veel zwaarder leunt op zijn industrie en relatief minder op de dienstensector, moest het harder ontgelden.

Toch zien ook de managers van cafés, restaurants en kapperszaken de nabije toekomst niet heel zonnig in voor hun bedrijf. Daarvoor wijzen ze naar de verwachte economische terugval en ook naar het consumentenvertrouwen. Dat is momenteel, althans in Nederland, sinds 2013 niet zo laag geweest, zo meldde het Centraal Bureau voor Statistiek deze week.

