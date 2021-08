Er komen nog altijd webwinkels bij. Zijn de nieuwkomers te laat?

Wie als winkelier nu nog geen webshop heeft, gaat het niet halen. Dat is zo ongeveer wel de consensus onder kenners in de winkelwereld. Maar kijk eens aan, er komen nog altijd heel veel nieuwe webwinkels bij. In het eerste halfjaar van 2021 werden weer 10.340 nieuwe online ondernemers geregistreerd. Dat is 17 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode.

Dat blijkt uit cijfers van databureau BoldData, dat zich baseert op gegevens van de Kamer van Koophandel. Eerder constateerde ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een forse toename van het aantal webwinkels. Zijn die nieuwelingen niet veel te laat? “Nee, helemaal niet”, zegt Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkels.

Ten Ham: “De coronatijd heeft laten zien dat je niet om online heen kunt. Daarom zijn veel ondernemers in de pandemie een webwinkel begonnen. Als je er nu pas aan begint om de geleden coronaschade in te halen, dan ben je wel te laat.”

Maar liefst 83 procent runt het digitale winkeltje vanuit huis

Van de nieuwe webwinkeliers, zo valt op in de cijfers van BoldData, runt maar liefst 83 procent het digitale winkeltje vanuit huis. Ten Ham adviseert die ondernemers om de zaak niet te onderschatten. “Bedenk dat er ook verplichtingen aan digitaal ondernemen vastzitten. Zorg voor een veilige site, maak het vertrouwen dat consumenten in je hebben waar, volg cursussen, overweeg een keurmerk. Weet, kortom, wat online ondernemen inhoudt.”

Volgens haar is het belangrijk dat ondernemers, net als in een winkel van steen, zorgen dat ze hun producten goed neerzetten en zich onderscheiden. “Profileer je bijvoorbeeld als duurzaam.”

Een webshop voor erbij

Nederland telt ruim 128.000 ondernemingen die op een of andere manier vallen onder het fenomeen webwinkel, weet BoldData. Het gaat om 76.690 online bedrijven die zich uitsluitend richten op winkelen. Daarnaast zijn er nog eens 55.699 bedrijven in allerlei sectoren die er een webshop ‘bij’ hebben.

De groei is niet enkel toe te schrijven aan de grote vlucht naar online vanwege de pandemie. Ook ver voor het virus de winkelstraten in de problemen bracht, werden er veel webshops opgericht. In tien jaar tijd is het aantal als webshop geregistreerde bedrijven met 350 procent gegroeid.

Die opmars uit zich in alle takken van de detailhandel, van kledingwinkels tot aan e-commercebedrijven die huis- en tuinartikelen verkopen. De sterkste groei kwam van de webshops die doen in voeding (plus 39 procent). Het aantal webwinkels in vrijetijdsartikelen en webshops met een zogeheten algemeen assortiment neemt ook nog altijd toe.

Aantal grote spelers die de markt domineren

Met de groei van webwinkels in consumentenelektronica en boeken en dvd’s lijkt het zoetjesaan gedaan, daar is de rek al enige tijd uit. Laatstgenoemde branches hebben zowel in de winkelstraat als online te maken met grote spelers die de markt domineren, zoals MediaMarkt, Coolblue en Bol.com.

De tendens bij de grote onlinewinkeliers is de laatste tijd om hier en daar toch ook winkels van steen in de steden te hebben. Wees zichtbaar voor de klant, is daarbij de gedachte. Uit het oog is vaak ook uit het hart. De beroemdste en meest betreurde verliezer van de winkelstraat, warenhuisketen Vroom & Dreesmann, heeft nog wel een website. Maar weinigen zullen daar winkelen. Volgens Ten Ham van Thuiswinkel.org is het dan ook het allerbeste – ook al zo’n consensus in de winkelwereld – om in te zetten op zowel fysiek als online. “Die combinatie is de toekomst, dat is wel zeker.”

