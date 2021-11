Er is werk genoeg, en toch komen niet alle werkzoekenden aan een baan

“Het lijkt wel of ik na mijn vijftigste mijn marktwaarde ben kwijtgeraakt. Ik heb altijd gewerkt, ik runde een Italiaans restaurant en een ijssalon, daarna richtte ik me meer op de zakelijke dienstverlening en het organiseren van netwerkevenementen voor ondernemers in de regio Twente. Maar in 2019 stopte het bedrijf waarvoor ik werkte en kwam ik thuis te zitten, en daar zit ik nu nog.

Ik doe veel om zichtbaar te zijn, verstuur drie sollicitaties per week en ben constant aan het netwerken. Aan iedere brief besteed ik ongeveer tien uur, omdat ik me goed wil inlezen in het bedrijf. Ik word twee keer per maand uitgenodigd om op gesprek te komen, maar tot nu toe ben ik altijd afgewezen. Een keertje zei een werkgever dat ik de perfecte kandidaat was, maar te oud.

Een ander probleem is dat ik wel de pabo en een studie kunstgeschiedenis heb gedaan maar daarna allemaal verschillende dingen ben gaan doen. Ik ben veel meer dan mijn cv maar ik heb gemerkt dat het soms wel makkelijker is om gewoon je cv te zijn. Werkgevers willen heel graag een expert op één gebied. Onder mijn niveau naar werk zoeken blijkt ook een uitdaging omdat bedrijven me dan niet aannemen omdat ik overgekwalificeerd ben.”