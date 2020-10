Er heerst bezorggekte. Fijn voor de supermarkten, maar vervelend voor behoeftige klanten

Boodschappen doen bij een supermarkt van steen is vandaag de dag geen pretje. Veel mensen gaan de massa en de mondkapjes liever uit de weg en bestellen de groente en aardappels wel online. Maar het aantal klanten dat het karretje digitaal vult is zo groot dat de Nederlandse supermarkten de drukte niet aankunnen. Gevolg: vertraging.

Online boodschappendoeners moeten niet raar staan te kijken als de bezorgapp bij het afronden van de bestelling meldt dat het minstens een week duurt voor het vrachtwagentje van Albert Heijn, Jumbo of Picnic voor kan komen rijden. “Dat is natuurlijk geen feest voor oudere of kwetsbare mensen, die voor honderd procent afhankelijk zijn van online boodschappenservices”, zegt supermarktspecialist Erik Hemmes.

Voor de winkelbedrijven zelf heeft de komst van het virus, hoe ellendig ook, een positief effect. “Ook in de fysieke winkels is de omzet door corona flink gestegen. Dat de horeca dicht is, vergroot het neveneffect alleen maar. De huidige drukte bij de online bezorgdiensten van de supermarkten is nu vervelend voor ze - iedere klant is er één. Maar op de lange termijn is het gunstig dat de logistiek in de steigers staat en dat consumenten vertrouwd raken met het online winkelen.”

Bezorggekte

Op hun websites maken de supermarkten hun klanten attent op de bezorggekte. “We kijken continu of we extra bezorgblokken kunnen toevoegen en passen daar onze beschikbare momenten op aan”, is te lezen op de site van Albert Heijn, marktleider in bezorgboodschappen. “Daarnaast hebben we de afgelopen periode klanten geïnformeerd over de mogelijkheid een persoonlijk bezorgmoment vast te leggen – dat kan als je gebruiktmaakt van de bezorgbundel. Hiermee stellen klanten eenmalig een moment in waarop zij wekelijks hun boodschappen thuisbezorgd krijgen”, mailt een woordvoerder van AH.

Concurrent Jumbo laat op Jumbo.com weten: “Het kan met het plaatsen van een bestelling drukker zijn dan je van ons gewend bent. Reserveer daarom een bezorgmoment voordat je begint aan je bestelling.” Een woordvoerder voegt toe dat Jumbo nu ook op zondag boodschappen langsbrengt.

Supermarktketens zijn al doorgeschakeld naar een hogere versnelling om de logistiek achter het boodschappen bezorgen te verfijnen en uit te breiden. Albert Heijn (ruim duizend fysieke supermarkten in Nederland en België) opent het ene na het andere zogeheten Home Shop Center (HSC), een distributiecentrum voor uitsluitend aan huis bezorging. Onlangs nog doopte Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond een 20.000 vierkante meter grote ‘doos’ in Bleiswijk, om zo de klanten in de regio Den Haag, Leiden, Zoetermeer beter te kunnen bedienen. Het was al het zevende HSC van het concern en zal niet de laatste zijn, kondigde Van Egmond maar vast aan.

Hubs

Ook Jumbo probeert tegen de drukte op te groeien. De supermarktketen werkt met enkele grote distributiecentra en - net als Albert Heijn - met zogeheten hubs, kleine opslaghallen door het hele land heen. Jumbo gaat meer logistieke centra openen om zo de enorme online toestroom de baas te kunnen.

Bezorgsupermarkt Picnic probeert de extreme drukte eveneens bij te benen en gaat de komende maanden de capaciteit verder uitbreiden met meer distributiecentra, meer personeel en meer bestelwagentjes. Om de vraag nog enigszins aan te kunnen, besloot Picnic tijdens de eerste coronagolf het minimale orderbedrag te verhogen van 25 naar 35 euro.

Niet alle supermarktketens wagen zich aan het bezorgen van boodschappen. Het opzetten van zo’n dienst is een dure hobby die vooralsnog verliesgevend is. De Duitse grootmachten Aldi en Lidl en bedrijven als Nettorama en Dirk van den Broek doen niet of nauwelijks iets met het afleveren van versproducten bij klanten thuis. Volgens supermarktspecialist Erik Hemmes missen die bedrijven heus de boot niet: “Het past helemaal niet in hun formules om te gaan bezorgen. We moeten niet denken dat bezorging de supermarkt op de hoek om zeep helpt. Stenen winkels blijven.”

