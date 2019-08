Er blijft 100 miljoen aan ongebruikte zorgtoeslag liggen

Zeker 450.000 mensen vroegen in 2017 geen zorgtoeslag aan, terwijl zij daar wel recht op hadden. Gezamenlijk liepen zij daardoor zo’n 100 miljoen euro mis. Dat blijkt uit berekeningen van vergelijkingswebsite Independer. Het gaat om ongeveer 14 procent van de toeslaggerechtigden. Zij lieten de toeslag, die deels de premie van de zorgverzekering compenseert, links liggen.

“Mensen weten soms überhaupt niet van het bestaan van de toeslag”, zegt Joris Kerkhof van Independer. ”Of ze hebben het idee dat ze daar niet voor in aanmerking komen, terwijl dat wel zo is.”

Om te bepalen wie recht heeft op de zorgtoeslag wordt gekeken naar een inkomensgrens. Die ligt voor alleenstaanden op 29.562 euro per jaar en voor paren op 37.885 euro. De toeslag kan variëren van een paar honderd euro per jaar tot ruim duizend euro per jaar.

Angst om te moeten terugbetalen

Het probleem is dat de aanvraag gebaseerd is op het inkomen in het lopende jaar, stelt Marcel Warnaar, onderzoeker van het kenniscentrum Nibud. “Zzp’ers, personeel via uitzendbureaus of andere mensen met een flexibel inkomen weten vaak niet precies wat het inkomen in het lopende jaar zal zijn. Ze durven de toeslag daarom niet aan te vragen, uit angst om later alles terug te moeten betalen.”

Warnaar ziet ook andere groepen die de toeslag veelal vergeten aan te vragen. Zoals veel achttienjarigen en studenten, die het bestaan van de toeslag niet kennen. Een andere groep Nederlanders die geen toeslag aanvraagt, zijn mensen wier inkomen gedaald is. “Zij hadden er nooit recht op, maar nu wel, omdat ze minder verdienen. En weten dat niet.”

Middeninkomens niet zo zelfredzaam

Volgens de Bond voor Belastingbetalers speelt het probleem al langer. In 2016 deed de bond onderzoek naar het gebruik van verschillende toeslagen. Het bleek dat naast de zorgtoeslag, waarvoor 14 procent geen aanvraag doet, ook de huurtoeslag (13 procent) en de kindertoeslagen (bijna 6 procent) bij lange na niet volledig worden benut.

“Die cijfers zijn dus nog actueel”, zegt Tom van Drimmelen van de bond. Hij vindt dat de Belastingdienst daar medeverantwoordelijk voor is. Vooral de communicatie laat veel te wensen over, zegt hij. “Voor de financieel kwetsbaarsten van de samenleving is al redelijk wat ondersteuning. Maar de grootste groep, de middeninkomens, moet het vooral zelf uitzoeken en is niet zo zelfredzaam als wordt gedacht.”

Het is volgens Warnaar van het Nibud een goed idee om, net als bij de belastingaangifte, één moment te hanteren voor het bekijken van de toeslagen, of om de toeslag standaard over het voorgaande jaar te gaan aanvragen. “Dan weet je wat het inkomen is geweest en dat neemt de angst om later te moeten terugbetalen weg.”

Wie de toeslag niet in het lopende jaar aanvraagt, kan dat tot september het daaropvolgende jaar met terugwerkende kracht alsnog doen. Anders verdwijnt de mogelijkheid tot het innen van het geldbedrag.

Eerder werden er door 50Plus Kamervragen gesteld over de kwestie. In antwoord op deze vragen erkende de regering in oktober 2018 het probleem. Volgens een woordvoerder van het ministerie van financiën wordt er momenteel gezocht naar oplossingen om de communicatie over het aanvragen van toeslagen te verbeteren.

