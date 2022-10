Energierekening fors omlaag: kabinet maakt vooral elektriciteit goedkoper dan gepland

In de maanden november en december ontvangen huishoudens 190 euro korting op de energierekening. Het hele pakket gaat naar schatting 23,5 miljard euro gaat kosten.

Een doorsnee huishouden zal met het energieplafond volgend jaar 2500 euro voordeel hebben, verwacht het kabinet. Het maximumtarief voor gas is vastgesteld op 1,45 euro tot een jaarverbruik van 1200 kubieke meter gas. Voor stroom wordt het maximumtarief 0,4 euro per kilowattuur tot een maximumverbruik per huishouden van 2900 kilowattuur. Het tarief gaat om de variabele leveringstarieven, inclusief de energiebelasting en BTW. Huishoudens die meer gas en stroom verbruiken zullen nog steeds over het meerdere verbruik het geldende energietarief moeten betalen van hun eigen energiebedrijf. Het kabinet wil hiermee bevorderen dat huishoudens gaan besparen op energie.

In de eerdere plannen ging het kabinet nog uit van een maximumprijs van 1,50 euro per kubieke meter gas en 70 eurocent per Kwh stroom per 1 januari tot een maximum van 2400 Kwh. Het gemiddelde stroomverbruik per jaar voor een huishouden is in de laatste plannen verhoogd om huishoudens met warmtepompen en stadsverwarming tegemoet te komen. Het prijsplafond voor het warmtenet wordt 47,39 euro per gigajoule warmte. Wat het gemiddelde verbruik voor blokverwarming moet worden, moet nog worden uitgewerkt.

Maximumprijs geldt ook voor zzp’ers, winkels en verenigingen

Er zijn 900.000 huishoudens met warmtepompen en stadsverwarming in Nederland. Omdat deze huishoudens veel minder gas verbruiken, is hun stroomverbruik automatisch hoger. De Tweede Kamer riep het kabinet daarom op voor deze huishoudens nog wat meer te doen.

Naast huishoudens gaat de maximumprijs ook gelden voor zzp’ers, winkels, verenigingen zoals sportclubs, kleine maatschappelijke organisaties en kleine mkb’ers. Voor mkb’ers die energie-intensief zijn (zoals bakkers en slagers) werkt het kabinet nog een aparte regeling uit. Deze Tegemoetkoming Energiekosten-regeling kan pas op 1 april ingaan, maar wil het kabinet wel mkb’ers met terugwerkende kracht compenseren tot 1 november.

Naast het energieprijsplafond mogen gemeenten voor minima een deel van de energietoelage die voor volgend jaar was voorzien al dit jaar uitkeren. Ook komt er in samenwerking met energieleveranciers een noodfonds om te voorkomen dat huishoudens met een betalingsachterstand zulke grote schulden opbouwen, dat ze van gas en stroom worden afgesloten.

Lees ook:

Creatieve manieren om de verwarming (nog even) uit te laten

Het is guur en koud buiten en de twijfel of je de verwarming aan zal zetten slaat toe. Maar ja, hoe hou je het uit zonder verwarming? En wat kost een dag stoken eigenlijk?