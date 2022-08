Energieleveranciers: Veel Nederlanders dreigen in de financiële problemen te komen

Het aantal mensen dat hun maandelijkse energierekening niet meteen, of helemaal niet kan betalen, neemt toe en zal nog verder stijgen. Met name de klanten met een aflopend vast contract dreigen in de problemen te komen, melden Essent, Vattenfall en Eneco, de drie grootste energieleveranciers van Nederland.

De energiebedrijven (op Essent na) sluiten momenteel vanwege de hoge en sterk schommelende prijzen geen vaste contracten meer af. Klanten die een vast contract hadden, moeten overstappen op een variabel contract dat is gebaseerd op de huidige, zeer hoge prijzen, wat voor verbruikers grote financiële gevolgen kan hebben. Hoe groot die gevolgen zijn, hangt af van het oude contract, het nieuwe contract, de datum van ingang en de looptijd van de contracten en van het verbruik.

Btw-verlaging en belastingteruggave

Volgens de site energievergelijk.nl kan een gezin dit jaar wel 3900 euro meer aan gas en licht kwijt zijn dan vorig jaar – 5100 euro in plaats van 1200 euro. Een gemiddelde gas- en stroomverbruiker (1169 kubieke meter gas, 2479 kilowattuur stroom) die in januari een nieuw contract afsloot, is volgens gegevens van Milieu Centraal dit jaar tussen de 400 en 900 euro meer kwijt aan gas dan vorig jaar, en bijna 300 euro meer aan stroom.

Overigens heeft het kabinet per 1 juli de btw op gas en stroom verlaagd van 21 naar 9 procent. Ook krijgen Nederlanders in 2022 meer energiebelasting terug dan in 2021.

Betalingsmoraal nog altijd goed

Voor ongeveer 40 procent van de huishoudens in Nederland zullen de hoge energieprijzen nog geen directe consequenties hebben. Zij hebben, meldt Milieu Centraal, vorig jaar een contract afgesloten voor minimaal twee jaar en voelen de hoge energieprijzen pas in 2023, of later, in hun portemonnee. Dat is de groep waar Essent bezorgd om is. Essent zegt nu ‘niet zo veel’ klanten met betalingsproblemen te hebben, maar verwacht dat dat aantal in 2023 flink zal toenemen.

Ook Vattenfall en Eneco denken dat er de komende maanden meer klanten in de problemen zullen komen. Vattenfall wijst op de mensen die bewust voor lage maandelijkse betalingen hebben gekozen: zij kunnen bij de jaarafrekening onaangenaam worden verrast. Een zegsman van Eneco wijst erop dat de betalingsmoraal nog altijd goed is: in principe betalen mensen hun gas- en lichtrekening gewoon.

De drie energiebedrijven zeggen coulant om te springen met mensen die hun betalingsverplichting niet kunnen nakomen. “We gaan met die mensen in gesprek en proberen gepaste betalingsregelingen af te sluiten, soms met hulp van een gemeente”, meldt van Eneco.

Net als Vattenfall en Essent verwijst Eneco de echt moeilijke gevallen door naar Geldfit, een bemiddelaar die klanten kan doorverwijzen naar de schuldhulpverlening.

Geholpen met tips en/of betalingsregelingen

Bij Geldfit stijgt het aantal mensen dat hulp zoekt. Geldfit bestaat 5 jaar maar is sinds 2020 direct telefonisch bereikbaar voor hulpzoekenden. In de eerste anderhalf jaar zo’n kreeg de organisatie 10.000 hulpvragen te verwerken. In het tweede kwartaal van dit jaar waren dat er alleen al 4000.

Rond tweederde van de hulpvragers kampte met financiële problemen door hoge energieprijzen en dure boodschappen. Ongeveer tachtig procent van de hulpvragers, zegt een woordvoerder van Geldfit, is geholpen met tips en/of betalingsregelingen. Tien procent krijgt hulp van vrijwilligers in de buurt, de resterende tien procent komt terecht bij schuldhulp van gemeenten. Een woordvoerder laat weten dat het toenemend aantal hulpvragen ook te maken kan hebben met het gegeven dat Geldfit bredere bekendheid geniet dan in 2020 en 2021.

‘Denk ook aan de oven’

Vattenfall, Eneco en Essent merken dat de hoge prijzen leiden tot meer energiebesparing. Het energieverbruik ligt grofweg twintig procent lager dan vorig jaar. Die besparing lijkt overigens eerder van de industrie, dan van huishoudens af te komen. “Mensen houden hun verbruik beter in de gaten. Per week checken zo’n 100.000 hun maandbedrag”, stelt Vattenfall.

“Het verbruik is enorm gedaald”, laat de woordvoerder van Essent weten, die erop wijst dat die daling deels een gevolg is van de zachte winter en de opheffing van de coronamaatregelen, waardoor mensen minder vaak en lang thuiszaten. De woordvoerder heeft nog enkele tips: “Minder vaak of minder lang douchen, maar denk ook eens aan de oven, een grote stroomverbruiker. En aan de koelkast en de vriezer.”

