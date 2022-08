Eneco snoeit in vergoeding zonnestroom

Energiebedrijf Eneco heeft zijn klanten boos gemaakt. De Eneco Groep, waaronder onder meer Oxxio valt, gaat de vergoeding die bezitters van zonnepanelen krijgen voor hun extra opgewekte stroom fors verlagen.

Vanaf 5 september krijgen klanten van Eneco nog maar 9 cent per kilowattuur (kWh) voor de zonnestroom die ze terugleveren. Op dit moment krijgen mensen daar soms nog wel 50 cent per kilowattuur voor.

De merken van de Eneco Groep probeerden afgelopen jaren nog mensen over te halen zonnepanelen aan te schaffen door het reguliere stroomtarief te betalen voor opgewekte stroom die klanten niet zelf gebruiken. Aan de nieuwe klanten die dat opleverde, zo meldt het AD, verdient Eneco niets en heeft het mogelijk zelfs te veel kosten — wat de reden zou zijn voor verlaging van de vergoeding.

Eneco-klanten met zonnepanelen reageren op sociale media boos op het besluit en reppen van oplichterij. Het bedrijf houdt kennelijk al rekening met vertrekkende klanten. Op de site van Oxxio staat: ‘Door deze wijziging mag je je energiecontract kosteloos opzeggen of wijzigen. Houd dan wel rekening met een opzegtermijn van 9 dagen.’

Minimumvergoeding

De Consumentenbond wil dat minister Jetten (klimaat en energie) snel een nieuwe minimumvergoeding vaststelt voor de teruglevering van stroom. De bond zocht uit dat veel consumenten met zonnepanelen nog steeds een te lage vergoeding krijgen. “Wij zien dat de terugleververgoedingen alle kanten op schieten”, zegt Joyce Donat, woordvoerder energie bij de Consumentenbond. “Sinds ons onderzoek naar de vergoedingen hebben drie van de vier grootste leveranciers hun tarieven aangepast.”

Zo ging Budget Energie van een vergoeding van 100 procent van het standaardtarief voor stroom dat klanten betalen, terug naar naar 50 procent. Vattenfall daarentegen verhoogde juist de vergoeding van 13 naar 22 procent van het stroomtarief.

Volgens de Consumentenbond was Eneco tot nu toe in absolute zin zelfs de meest royale partij, waar het gaat om het tarief voor teruggeleverde zonnestroom. Donat: “Waarom Eneco dit nu doet is gissen. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de enorm gestegen stroomprijs. Het is vooral opvallend dat ze de vergoeding zo drastisch aanpassen: van beste jongetje van de klas naar de onderste regionen.” Het Algemeen Dagblad berekende dat bezitters van zonnepanelen die een duur variabel energiecontract hebben, in een jaar nu honderden euro’s minder ontvangen voor hun overtollige stroom.

Terugverdientijd

Eneco stelt dat de maatregel iets minder dan een kwart van de zonnepaneelklanten van het bedrijf raakt. Verreweg de meeste mensen met zonnepanelen zouden niet meer stroom opwekken dan ze zelf gebruiken. Eneco erkent dat sommige mensen niet blij zijn met de wijziging in de vergoeding, maar het bedrijf zou ook niet heel veel klachten ontvangen.

Volgens hoogleraar integratie van zonne-energie Wilfried van Sark ( Universiteit Utrecht) wordt het besluit van de Eneco Groep een beetje opgeklopt: “Het gaat om het teveel aan stroom dat je op jaarbasis opwekt. En de meeste mensen hebben op het dak liggen wat ze nodig hebben. Consumenten die wel meer opwekken dan ze zelf nodig hebben krijgen nu minder, maar dat gaat dus om een relatief kleine groep.”

Van Sark vraagt zich bovendien af of het nog nodig is om mensen warm te krijgen voor de aanschaf van zonnepanelen: “In mijn optiek zijn er in deze markt, waarin je als consument een terugverdientijd hebt van drie tot vier jaar vanwege de sterk gestegen elektriciteitsprijzen, geen stimulerende maatregelen nodig.” Hij ziet al dat consumenten ook op niet optimaal gesitueerde daken panelen leggen, bijvoorbeeld op het oosten of westen. “Dat levert als extra voordeel op dat je energie opwekt op een wijze die beter past bij jouw energiegebruik, dat piekt in de ochtend en aan het begin van de avond. Dit levert een hogere zelfconsumptie op, en dus minder stroom die het net op moet.”

Van Sark vindt wel dat het tijd wordt voor duidelijke afspraken over teruglevertarieven: “Wat is een redelijke prijs? Dat is onduidelijk. Daar moet ergens een keer een besluit over worden genomen.”

Joyce Donat van de Consumentenbond vindt het Eneco-besluit zuur voor mensen die al langer klant zijn. “Die kunnen wel boetevrij weg, zoals Eneco zegt, maar een nieuw contract elders aangaan in deze tijd van energie-onzekerheid — en dan ook nog vlak voor de winter — is heel ongunstig.”

