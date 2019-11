Energiebedrijf Eneco komt in Japanse handen. Een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu betaalt 4,1 miljard euro voor de overname. Eneco benadrukt dat de Japanners zich voor de lange termijn aan Eneco willen verbinden. Daarbij wordt in het bijzonder gewezen op de duurzame koers van het energiebedrijf.

Onder de vleugels van Mitsubishi moet Eneco internationaal aan de weg gaan timmeren. Eneco wordt daarbij het Europese centrum van de energie-activiteiten van Mitsubishi. De merken van Eneco, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven volgens het energieconcern ongewijzigd. Ook qua werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden verandert er niets. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Rotterdam.

Wel zal topman Ruud Sondag na afronding van de deal aftreden. Hij blijft wel als adviseur bij Eneco betrokken. Sondag zal volgens Eneco door een Nederlander worden opgevolgd.

Het gesloten akkoord heeft de steun van het bestuur en de raad van toezicht van Eneco. Ook de centrale ondernemingsraad zou positief hebben geoordeeld. Volgens Eneco blonk het bod van de Japanners uit in prijs en transactiezekerheid en was het ook voor de medewerkers de beste optie. Mitsubishi Corporation wordt voor 80 procent eigenaar en energiebedrijf Chubu voor het resterende deel. Zij financieren de transactie volledig uit eigen middelen.

Volgens Eneco gaat het om een akkoord tussen de Japanners en de aandeelhouderscommissie. De 44 gemeenten die momenteel de stukken in handen hebben, krijgen de komende periode de mogelijkheid om tot verkoop over te gaan. Rotterdam en Den Haag zijn grootaandeelhouders.

GroenLinks wil Kamerdebat

GroenLinks wil een Kamerdebat over de verkoop van Eneco. Tweede Kamerlid Tom van der Lee wil opheldering over het feit dat dit bedrijf in Japanse handen komt.

“Vier miljard is een boel geld, maar GroenLinks vindt het belangrijk dat ook de groene missie van Eneco overeind blijft”, zegt Van der Lee.

Het afgelopen jaar verliep roerig voor Eneco. De privatisering verliep in stilte, schreef economieredacteur Hans Nauta in september.